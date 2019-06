PSG : 20 ME, 4 joueurs, le coup de balai XXL avant dimanche

Dans : PSG, Mercato.

Au Paris Saint-Germain, ce n’est pas l’heure de recruter. Plusieurs départs ont été enregistrés en ce mois de juin, et ce n'est pas fini.

Certains vont clairement soulager la masse salariale comme ceux de Daniel Alves et Gianluigi Buffon. D’autres comme Moussa Diaby vont permettre de récupérer une somme non négligeable (15 ME). Mais dans le but de rester dans les clous du fair-play financier et des consignes de l’UEFA, qui surveille de près les comptes parisiens même si aucune sanction n’est tombée à l’automne dernier, il reste 20 ME à trouver d’ici la fin du mois de juin, c’est à dire ce week-end. Quatre joueurs sont ciblés, et au moins deux devraient quitter le PSG avant dimanche.

Christophe Nkunku est sur le point de poser ses valises à Leipzig, pour rapporter là-aussi entre 18 et 20 ME selon L’Equipe. A cela s’ajoute le transfert de Timothy Weah, qui a bien compris que l’horizon était bouché pour lui à Paris, et qui prend la direction de Lille. Le fils de Mister George fait l’objet d’un accord pour 10 ME, mais c’est le pourcentage à la revente, et notamment les 50 % souhaités par le Paris Saint-Germain, qui ralentit le bouclage de l’opération. Enfin, parmi les joueurs en solution de secours pour un départ rapide avant dimanche, on retrouve Stanley Nsoki, suivi par plusieurs clubs européens, et Kevin Trapp, retenu par le PSG en attendant un autre gardien, mais qui fait déjà l’objet d’un accord avec Francfort. Des départs qui devraient donc permettre à Leonardo de pouvoir ensuite s’occuper de boucler des recrues, et en premier lieu Pablo Sarabia du FC Séville.