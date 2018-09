PSG : 2 500 euros de perte après le cambriolage du Camp des Loges

Dans : PSG, Info.

A son retour au centre d’entraînement mercredi, le staff technique du Paris Saint-Germain a découvert une mauvaise surprise.

En pleine trêve internationale, le Camp des Loges situé à Saint-Germain-en-Laye a en effet été cambriolé dans la nuit de mardi à mercredi. Quelques heures plus tard, plus précisément vers 14h25, des employés du club francilien ont constaté le vol et alerté la police, raconte le quotidien Le Parisien.

Bien évidemment, une plainte a été déposée auprès des forces de l’ordre qui ont tenté de relever des indices. Notamment sur la porte du local technique qui a été forcée, celle qui protégeait les 19 ballons dérobés pour une valeur de 2 500 euros. Sur le plan financier, il n’y a rien de dramatique pour le champion de France. Mais le PSG tiendra à trouver le ou les coupables et à renforcer sa sécurité afin d’éviter d’autres vols à l’avenir.