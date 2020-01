PSG : 1ME par mois à Paris, le Qatar craque pour Koulibaly

Dans : PSG.

Le futur de Thiago Silva au sein du Paris Saint-Germain étant toujours aussi incertain malgré une nouvelle belle saison, Leonardo travaille déjà sur le dossier Koulibaly..

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Désireux de prolonger son contrat au sein du club de la capitale, le défenseur central de 35 ans ne sera fixé sur son sort qu’en fin de saison, à l’issue du parcours du PSG en Ligue des Champions. En attendant, Leonardo continue à placer ses pions dans le dossier Kalidou Koulibaly. Annoncé dans le viseur du directeur sportif brésilien depuis plusieurs semaines, l’international sénégalais a des envies d’ailleurs du côté de Naples. Alors qu’il vit une saison plus compliquée, le joueur de 28 ans disposera d’un bon de sortie de 75 millions d’euros l’été prochain. C’est en tout cas la somme réclamée par Aurelio De Laurentiis pour son roc africain, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs d’Europe.

Une occasion loin d’être abordable sur laquelle le PSG est quand même prêt à sauter, d’après Foot Mercato. « Le PSG est revenu aux nouvelles concernant le défenseur de Naples. Leonardo a indiqué à son représentant qu’il était prêt à proposer un salaire de 12ME par an pour s’attacher les services du défenseur. Le PSG semble prêt à l’envisager comme le successeur de Thiago Silva et devra convaincre le joueur de son projet sportif. Réticent à rejoindre la capitale l’an dernier, Koulibaly n’est plus aussi fermé désormais », détaille le site français. Mais pour recruter l’ancien de Genk, Paris devra quand même dominer une féroce concurrence menée par Manchester City, Manchester United ou encore le Real Madrid...