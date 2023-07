PSG ‍: 18 joueurs sur le départ, Luis Enrique déchainé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a enchainé les recrues, et va désormais devoir dégraisser son effectif. Luis Enrique veut trancher dans le vif, et la révolution pourrait bien être de mise cet été de manière plus profonde que prévue.

Plutôt discret pour ses premières semaines d’entraineur du Paris SG, Luis Enrique est pourtant considéré comme un excellent communiquant. Très à l’aise avec les médias, y compris les nouveaux moyens de s’exprimer comme il le faisait sur Twitch encore récemment, l’entraineur espagnol aime parler et entend bien mettre le français à l’ordre du jour dans son vestiaire. Mais l’ancien milieu de terrain peut aussi se servir de l’expérience de ses prédécesseurs à Paris pour savoir qu’une saison est longue, et que les débuts en fanfare ne garantissent pas un printemps européen réussi. Résultat, la patience est de mise et sa parole est pour le moment réservée aux échanges internes. Cela ne l’empêche pas d’avoir déjà pris des décisions très fermes, qui devront permettre de refondre totalement l’effectif parisien.

Alors que le dossier Kylian Mbappé occupe les esprits et que le PSG a déjà recruté une demi-douzaine de joueurs, il est désormais temps de s’occuper des départs. A la reprise de l’entrainement, Luis Enrique estime avoir trop de joueurs sous la main, et il a donné son feu vert pour en éjecter 10 et ne s’opposera pas au transfert de 8 autres éléments.

Concernant les joueurs priés de se trouver un nouveau club sans quoi ils testeront le nouveau loft de Poissy, on retrouve un joueur qui a déjà compris le message avec Bitshiabu qui a signé à Leipzig, mais aussi des joueurs peu expérimentés comme Pembélé, Dagba, Diallo et Gharbi ou des éléments qui n’ont pas leur place dans le plan de jeu de l’Espagnol et qui possèdent aussi un gros contrat. Cela concerne Navas, Kurzawa, Paredes, Wijnaldum et Draxler. Une première liste de 10 noms que Luis Enrique ne veut pas avoir avec lui cette saison.

Mbappé et Neymar concernés

Mais selon Fichajes, il y a aussi une autre liste, celle des joueurs qui peuvent être vendus cet été, malgré leur statut plus important dans l’effectif, ou le fait que sur le plan sportif, ils sont considérés comme pleinement des joueurs de l’effectif pour la saison à venir. Des dossiers complexes pour lesquels Luis Enrique n’apposera pas son véto pour des ventes, et ce sont des situations qui ne sont pas à exclure totalement en fonction du déroulement du marché des transferts. Cela concerne Kylian Mbappé, que l’on sait placé sous ultimatum par sa direction, et Neymar, qui a eu le don d’agacer jusqu’à l’Emir du Qatar et sera vendu en cas de belle offre. Même situation pour des joueurs comme Marco Verratti, Renato Sanches, Juan Bernat, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike, qui peuvent faire l’objet d’un transfert à condition bien évidemment d’être remplacés. Une vague qui touche beaucoup les recrues de l’été dernier, qui ont encore un long contrat mais n’ont pas donné satisfaction. Au total, ce sont 18 joueurs que le PSG doit ou peut vendre cet été, sans que cet énorme coup de balai ne dérange plus que ça Luis Enrique.