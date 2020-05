PSG : 15 ME pour Adolfo Gaich, Paris veut du 9

Dans : PSG.

Toujours à la recherche des jeunes les plus prometteurs, surtout qu'il a beaucoup de mal à conserver ses pépites, le PSG pourrait faire d’une pierre deux coups en recrutant Adolfo Gaich.

A 21 ans, cet attaquant est la révélation du championnat argentin, ce qui lui a tout de même permis de connaitre une première convocation avec l’Albiceleste en septembre dernier. Du haut de son 1,90 m, le joueur de San Lorenzo ne passe pas inaperçu, et le FC Bruges avait été tout proche de le recruter l’hiver dernier, mais les négociations n’avaient pas pu aboutir. Depuis, le joueur a continué sa progression alors que son contrat se termine dans un an. Une situation qui empêche San Lorenzo d’être trop gourmand. Et selon Depo, en plus de l’intérêt renouvelé du club belge, le PSG est arrivé sur ce dossier.

L’idée du Paris Saint-Germain serait de conserver Mauro Icardi, de laisser filer Edinson Cavani, et de faire venir Adolfo Gaich pour l’avenir. La somme de 15 ME est évoquée par le média sportif sud-américain, pour qui le fait que le PSG débarque dans ce dossier lui donne en effet une toute autre dimension. Un pari qui pourrait avoir du sens pour Leonardo, qui sait qu’Icardi serait bien seul au poste de réel avant-centre de métier s’il venait à continuer l’aventure à Paris. La concurrence d’un jeune prometteur capable de progresser et de s’acclimater progressivement au championnat de France aurait du sens, surtout pour un prix qui reste raisonnable pour un joueur très jeune et déjà international argentin.