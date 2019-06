PSG : 130 ME + un joueur, encore une offre en bois pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A chaque jour son lot de rumeurs sur le transfert de Neymar en Espagne.

Depuis que sa situation personnelle s’est encore compliquée depuis quelques semaines, le Brésilien n’est plus considéré comme intransférable, et il se dit que le Qatar le laissera filer en cas de très belle offre. Mais entre le prix du transfert, le salaire, les primes et les agents, quel club peut réellement se payer le numéro 10 du PSG ? Pas grand monde à priori même si le Real Madrid compte bien tenter sa chance, quitte à effectuer des propositions assez osées. C’est ce qu’affirme ce jeudi El Mundo Deportivo, qui évoque une offre du club merengue à hauteur de 130 ME, avec James Rodriguez ou Gareth Bale en plus dans la transaction.

Même si le Colombien et le Gallois ont parfois fait l’objet de l’intérêt du PSG, ce n’est probablement pas le genre d’accord que le club de la capitale française cherche à trouver. Car si le Paris SG n’est clairement pas forcé de vendre Neymar, il souhaite le faire en marquant les esprits, et en récupérant donc plus des 220 ME dépensés pour faire venir le Brésilien. Toute proposition intégrant l’échange avec un joueur risque donc d’affaiblir la position des dirigeants parisiens et ne pas retenir leur attention. De plus, Neymar pourrait ne pas forcément apprécier ce que lui prépare le Real Madrid, qui prévoit de baisser son salaire actuel pour lui proposer 30 ME par saison.