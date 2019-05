PSG : 110ME par an et un record, merci Neymar et Mbappé !

Dans : PSG, Ligue 1.

À défaut de briller sur les terrains de Ligue 1 en cette fin de saison, le Paris Saint-Germain continue d’afficher son meilleur visage en coulisses.

Le club de la capitale s’apprête effectivement à dépasser la barre du million de maillots vendus durant cette année. Un cap inédit en France, comme l’explique Virgile Caillet. « C’est du jamais-vu en L1. Cela situe le PSG un peu en dessous des mastodontes que sont Manchester United, le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich et la Juventus. Mais cela fait de Paris un club iconique et une véritable franchise internationale », détaille le délégué général d'Union Sport et Cycle dans Le Parisien.

Avec cette nouvelle statistique en poche, le PSG se retrouve donc en position de force au moment de renégocier son contrat d’équipementier avec Nike. Courant déjà jusqu’en 2022, le bail avec l’entreprise américaine devrait être prolongé de cinq ans tout en étant revalorisé autour des 50 millions d’euros par an, alors que la marque à la virgule verse actuellement deux fois moins à Paris. Un nouvel accord, ajouté au sponsor maillot avec ALL (60 ME annuels), qui permettrait de toucher 110ME par saison rien que pour le maillot et d’amortir la charge financière imposée par Neymar et Mbappé. Pas encore de quoi changer totalement la donne vis-à-vis du fair-play financier de l’UEFA. Même si cela laissera un peu plus de marge de manoeuvre au PSG lors du prochain mercato estival.