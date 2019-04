PSG : 100ME pour un deal XXL et Naples dit oui à Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

On ne prête qu'aux riches, et les dirigeants qui sont appelés à négocier avec le Paris Saint-Germain au mercato le savent, ce qui a tendance à faire gonfler démesurément les prix. Et si un président de club ne rigole jamais lorsque l'intérêt du PSG pour un de ses joueurs est connu, c'est bien Aurelio de Laurentiis, le volubile président de Naples. Si on a souvent évoqué l'intérêt du Paris SG pour Allan, c'est ce dimanche le nom d'une autre star du Napoli qui est lancé par la RAI Sport. En effet, le média italien affirme que le Paris Saint-Germain est intéressé par Lorenzo Insigne, lequel ne serait pas contre un départ vers le club de la capitale.

Mais comme dans le même temps, Manchester United et l'Atlético Madrid sont entrés dans la danse pour l'attaquant italien, le patron du club du Sud de l'Italie a déjà annoncé la couleur. Pour s'offrir Lorenzo Insigne, il faudra lâcher 100ME et pas un centime de moins lors du prochain marché des transferts. L'attaquant de poche (1,63m) de Naples a encore trois ans de contrat avec son club, et Aurelio de Laurentiis n'a pas l'intention de brader un joueur formé au Napoli et qui a une régularité d'horloge. De là à voir le Paris Saint-Germain dépenser 100ME pour un attaquant de plus...