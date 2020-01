PSG : 100ME pour Koulibaly, le Qatar doit dire banco !

Dans : PSG.

En quête d'un possible renfort défensif pour éventuellement faire oublier Thiago Silva, le Paris Saint-Germain pourrait faire signer Kalidou Koulibaly. Mais le PSG devra faire une offre dingue à Naples.

Sous contrat avec Naples jusqu’en 2023, et décidé à partir du club italien, Kalidou Koulibaly fait déjà saliver plusieurs énormes clubs européens. Parmi les candidats pour accueillir celui qui à 28 ans est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la planète, il y a bien évidemment le Paris Saint-Germain. Mais pour recruter Kalidou Koulibaly et en faire le successeur éventuel de Thiago Silva, le Qatar va devoir signer un chèque proche de 100ME, somme réclamée par Aurelio de Laurentiis pour céder l’international sénégalais. Pour Yoann Riou, il est clair que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo doivent tout miser sur le défenseur napolitain lors du mercato d’été.

« Kalidou Koulibaly on ne s’en rend pas compte en France, c’est monumental. Même si les six derniers mois avec Naples sont catastrophiques, mais toute l’équipe l’est, il a quand même eu une permanence au haut niveau de 2014 à 2019. L’an passé, le PSG a joué contre Naples en Ligue des champions, et au San Paolo, Koulibaly a mangé Kylian Mbappé. Et au Parc des Princes, il n’avait pas été loin de le manger également (…) Techniquement il est énormissime, c’est une immense figure du football, il lutte contre le racisme. Ce serait une très belle histoire humaine, son père était arrivé en France à Paris dans les années 70, l’histoire serait fantastique (…) Koulibaly pourrait changer l’air du vestiaire, car Thiago Silva représente les échecs du Qatar à Paris », a confié le journaliste totalement enthousiaste à l’idée de voir Kalidou Koulibaly sur la pelouse du Parc des Princes, mais cette fois sous le maillot du Paris Saint-Germain. En attendant, les noms de Manchester City et West Ham reviennent dans les médias anglais depuis 48 heures pour accueillir le défenseur de Naples.