PSG : 100 ME le SMS, le Qatar va hurler au mercato

Dans : PSG.

Le PSG cherche un milieu de terrain de calibre international cet été et dans l’esprit de Leonardo, l’international serbe Sergej Milinkovic-Savic a le profil parfait.

En pleine force de l’âge (25 ans), le stratège de la Lazio Rome risque assurément d’affoler le mercato estival. Car outre le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Real Madrid sont également très intéressés par celui dont les caractéristiques techniques et physiques lui permettent de jouer dans plusieurs rôles au milieu de terrain. Cette semaine, le directeur sportif romain Igli Tare a ouvert la porte à un transfert de Sergej Milinkovic-Savic. Mais à en croire les informations du Corriere dello Sport, le président Claudio Lotito n’est pas tout à fait sur la même longueur d’onde.

En effet, le patron de la Lazio Rome se montrerait plus gourmand que jamais pour céder son meilleur joueur puisque selon le quotidien italien, ce sera 100 ME ou rien pour Sergej Milinkovic-Savic au mercato. Un prix tout simplement colossal en cette période de crise économique, que le PSG refusera assurément de payer pour un seul joueur, peu importe son talent. Reste maintenant à voir si Leonardo, qui s’intéresse également à Adam Marusic de la Lazio, parviendra à faire baisser la facture finale. Sans quoi il sera dans l’obligation d’explorer d’autres dossiers pour renforcer son milieu de terrain. Le directeur sportif du PSG apprécie par exemple Tiémoué Bakayoko, Boubacar Kamara ou encore Thomas Partey. Mais tous ces joueurs, aux caractéristiques techniques assez différentes, ne seront pas non plus donnés par leurs clubs respectifs cet été. La tâche s’annonce donc bien délicate pour le Paris Saint-Germain…