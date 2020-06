PSG : La Lazio chauffe Paris avec Milinkovic-Savic

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur pour muscler son milieu de terrain au mercato, le PSG apprécie grandement le profil de Sergej Milinkovic-Savic.

Sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en juin 2024, l’international serbe est un joueur très coté auprès des grands clubs européens. Ces derniers mois, le Real Madrid ou encore Manchester United ont suivi de près la situation du natif de Lleida, en Espagne. Mais depuis quelques jours, le PSG semble être le club le plus chaud à l’idée de recruter celui dont les intérêts sont gérés par l’ancien Parisien, Mateja Kezman. Et dans un entretien accordé à la Sky Italia, le directeur sportif de la Lazio Rome a clairement donné de l’espoir à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier en ouvrant la porte à un transfert de Sergej Milinkovic-Savic cet été.

« Milinkovic-Savic, sa relation avec la ville et la Lazio ne mourra jamais parce que c'est un lien très fort, qui s'est développé au fil des années. D'autre part, la situation, les souhaits, tout ce qui doit être vu nous avons parlé ensemble. Chaque situation sera évaluée au bon moment sans aucune pression mais surtout pour le bien des deux côtés. S'il y a une possibilité qui satisfera le club et le joueur, elle sera prise en considération. Si elle n'arrive pas, il sera content et nous, nous serons très heureux qu'il reste » a indiqué Igli Tare, lequel reste toutefois très évasif au sujet du prix de SMS. « Je ne suis pas bon pour les chiffres, je ne comprends pas ces choses-là. Une chose est sûre, c'est que c'est un joueur de premier ordre ». Un directeur sportif pas doué avec les chiffres, voilà un drôle de concept… ou un bon moyen de faire comprendre aux clubs intéressés dont le PSG qu’il faudra monter très haut. Lundi, L’Equipe parlait de 80 ME pour les transferts de Milinkovic-Savic et de son partenaire de la Lazio, également visé par le PSG, Adam Marusic.