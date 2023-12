Surnommé « ‍chewing-gum ‍», ce joueur est collé au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est devenu une marque mondiale grâce à la présence de stars, mais au sein du vestiaire, il y a des joueurs qui savent que le PSG est d'abord un club de football. C'est le cas d'Alexandre Letellier.

Soldat de l'ombre du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier a malheureusement fait parler de lui la semaine passée, mais ce n'était pas pour une raison sportive. En effet, le joueur et sa famille ont été agressés à leur domicile. Un choc pour le football, dont l'épouse, influenceuse connue, a été menacée brutalement par l'un des malfrats. Peu habitué à faire la Une, le gardien de but numéro 4 du PSG, derrière Donnarumma, Navas et Tenas, est pourtant un des derniersTitis du club de la capitale, puisqu'il a été formé à Paris et a toujours été un supporter acharné du Paris Saint-Germain, tout comme son père l'était et tout comme son fils l'est également. Alexandre Letellier a beau avoir quitté Paris en 2010 pour rejoindre le SCO Angers où il sera resté huit ans, très souvent comme doublure, sauf pour une finale de la Coupe de France en mai 2017 contre...le PSG.

Letellier un vrai Titi au PSG

Arrivé libre au Paris Saint-Germain en 2020, Alexandre Letellier a l'un des plus petits salaires du club, moins de 50.000 euros, mais cela ne l'empêche pas de vivre sa plus belle vie, toujours un sérieux et professionnalisme. Tripy Makonda, qui a côtoyé le gardien de but au Paris Saint-Germain, rappelle combien Letellier est un vrai soldat du club de la capitale et l'a toujours été. « Alex, c'était quelqu'un de timide, de réservé, qui avait toujours envie de bien faire. C’est un gardien travailleur, le titi par excellence avec un super état d'esprit collectif. Sa famille cultivait ça en organisant des repas avec les autres familles. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de le révéler, mais on le surnommait Chewing-gum (rires), parce qu'il était grand et smooth. Il a eu des blessures, ça n'a pas toujours été facile pour lui mais il a fait son chemin », se réjouit l'ancien défenseur du PSG. Prolongé deux fois par les dirigeants du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier attend de savoir si son aventure parisienne va continuer une saison de plus ou pas, mais Gianluigi Donnarumma, devenu ami avec lui, va probablement plaider sa cause.