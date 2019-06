PSG : 100 M€, Coutinho, Dembélé… Le Barça dépouillé pour Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Officiellement opposé au transfert de Neymar, le Paris Saint-Germain serait prêt à négocier avec le FC Barcelone.

Ce n’est pas la version du quotidien Le Parisien, qui affirme que le champion d’Espagne a immédiatement été recalé. Mais plutôt celle du média catalan Sport. Bien sûr, le Barça ne paiera pas les 300 M€ évoqués. L’objectif est de faire baisser la facture en incluant un voire plusieurs joueurs dans la transaction. C’est pourquoi les Blaugrana auraient proposé Philippe Coutinho, en grande difficulté au Camp Nou. Seulement voilà, le PSG en voudrait plus.

Sans compter les 100 M€ offerts et le milieu brésilien, le club de la capitale réclamerait aussi le prêt avec option d’achat obligatoire d’Ousmane Dembélé ! Rien d’impossible puisque le Barça, qui souhaitait d’abord conserver le Français, serait prêt à le sacrifier. De plus, l’ancien joueur du Borussia Dortmund verrait d’un bon œil un départ à Paris, où il retrouverait le coach Thomas Tuchel. Les négociations pourraient donc avancer dans ce sens. Et si besoin, le Barça compte sur une déclaration de Neymar dans les médias pour mettre la pression sur le PSG.