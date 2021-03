PSG : 10 ME, Donnarumma se rapproche de Paris

Dans : PSG.

La venue de Gigi Donnarumma au PSG est toujours désirée par Leonardo, et les dernières nouvelles à ce sujet sont bonnes pour le directeur sportif parisien.

Leonardo l’a déjà montré par le passé, il ne lâche pas ses objectifs en ce qui concerne le marché des transferts, même si cela peut prendre du temps. Depuis qu’il est revenu au PSG en tant que directeur sportif, le Brésilien rêve de mettre dans ses cages le portier Gigi Donnarumma. Souvent, son club du Milan AC s’est montré intraitable en ce qui concerne l’indemnité pour le transférer, ce qui a mis un terme à son arrivée dans la capitale française. Provisoirement peut-être. En fin de contrat au mois de juin, le gardien italien ne trouve pas d’accord pour prolonger avec le club lombard. Ce dernier affiche pourtant de grandes ambitions pour l’avenir et enregistre enfin des bons résultats sportifs, avec une lutte pour le titre en cours face à l’Inter Milan notamment.

Mais Donnarumma demande aussi beaucoup sur le plan financier, et c’est là que tout pourrait se jouer. Mino Raiola, qui connait très bien le PSG pour y avoir ses entrées, a fait savoir au Milan AC qu’il enverrait son joueur à Paris ou à Chelsea si jamais il n’obtenait pas les 10 ME de salaire annuel pour son poulain. Pour le moment, Paolo Maldini n’a pu monter qu’à 7,5 ME par an, avec un contrat de cinq ans sans clause libératoire. Pas du tout de quoi convaincre Mino Raiola selon le journaliste spécialisé Nico Schira, pour qui le PSG et Chelsea ont désormais le champ libre pour négocier avec le gardien milanais. Une opportunité que, malgré l’excellent niveau affiché par Keylor Navas, Leonardo pourrait bien ne pas laisser passer très longtemps.