PSG ‍: 1,5 kilo maximum, le plan anti-fêtard de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique est installé depuis mercredi aux commandes du PSG et ce lundi, l'entraîneur espagnol va accueillir une partie de ses joueurs. L'occasion pour ces derniers de découvrir les exigences de l'ancien coach du Barça.

Les vacances sont terminées pour une grande partie des footballeurs parisiens. Ce lundi, près de 15 joueurs sont attendus au nouveau centre d’entraînement pour la reprise, avec pour les joueurs du PSG la découverte d’un nouvel entraîneur, Luis Enrique, lequel a succédé à Christophe Galtier, jugé parfois trop gentil avec son vestiaire. Tandis que les internationaux ont droit à une semaine de repos en plus, Neymar et ses coéquipiers vont d’abord se soumettre à des tests physiques. Et, ils devront notamment passer sur la balance, afin de voir si les vacances n’ont pas eu un effet négatif sur la forme physique des joueurs. On se souvient qu’après les vacances d’hiver 2022, un joueur comme Marco Verratti était revenu avec quatre kilos en plus, et cela avait agacé tout le monde, d'autant que le milieu n'était pas au niveau attendu.

Pesée générale ce lundi au PSG

Pour éviter ce fiasco, le PSG a fixé des règles à ses joueurs, et spécialement en matière de diététique. Selon L’Equipe, des menus et des conseils ont été fournis aux footballeurs parisiens, et ce lundi, ils seront tous pesés afin de savoir si les choses ont été faites sérieusement. La limite à la prise de poids a été fixée à 1,5 kilo maximum. On ne sait toutefois pas ce que réservera Luis Enrique aux joueurs qui auraient dépassé cette limite, mais quand on connaît le degré d'exigence du technicien espagnol, qui ne se ménage pas physiquement, les adeptes des glaces et des barbecues trop copieux risquent de devoir rapidement manger des tours de stade pour lâcher le poids excessif. La tolérance n'a plus sa place au Paris Saint-Germain, et le signal va vite passer.