Mbappé ou pas, Al-Khelaifi veut le virer du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato est désormais terminé, mais pour Nasser Al-Khelaifi l'heure des règlements de compte internes au Paris Saint-Germain commence. Et une première tête pourrait rapidement tomber.

Le propriétaire du PSG s’est activé jusqu’à l’ultime minute du marché des transferts afin de permettre la signature de Randal Kolo Muani, tant ce dossier lui tenait à cœur. Et de l’avis général, Nasser Al-Khelaifi s’est personnellement impliqué dans quelques énormes dossiers cet été, le dirigeant qatari voulant cette fois que la révolution qu’il avait promise ait réellement lieu. Avec 12 joueurs recrutés et 13 qui sont partis, dont Lionel Messi et Neymar rien que ça, alors que Marco Verratti est aussi sur le départ, le Paris Saint-Germain a frappé très fort. Et cela sans même parler du dossier Kylian Mbappé qui a agité le mercato jusqu’à vendredi minuit. Dans tout cela, et malgré sa grande proximité avec le clan Mbappé, on n’a pas trop parlé de Luis Campos, le conseiller sportif de Nasse Al-Khelaifi. Cela pourrait vite être le cas.

Al-Khelaifi sera sans pitié

Pour défendre le cas de Luis Campos, on a souvent rappelé que c’est lui qui avait fait venir Kylian Mbappé au PSG en 2017, et qui avait contribué à le faire prolonger l’été dernier alors que tout annonçait un départ de Paris. Cependant, ce totem d’immunité pourrait ne plus servir alors que l’automne se profile. Plusieurs sources confirment que le mercato étant terminé, le Portugais est désormais dans le collimateur de Nasser Al-Khelaifi. « S’il s’est plutôt mis en retrait dans le dossier Mbappé, Campos a maintenu le contact avec l’attaquant quand il figurait dans le loft. Satisfait d’avoir tenu sa feuille de route, Luis Campos sait pourtant son avenir menacé. Le mercato étant désormais clos, son cas pourrait prochainement faire l’objet de discussions », révèlent, avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Lyon, les journalistes du Parisien. Et même un sérieux insider confirme que cela chauffe pour Luis Campos.

EXCL🚨Au PSG, la guerre est déclarée entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos !



Le président du PSG aurait mandaté un agent (fortement impliqué dans le mercato parisien cet été…) pour trouver un nouveau directeur sportif pic.twitter.com/9Z3JeegfuI — Dida ( Jordan Meguidech ) (@net5526) September 2, 2023

Via son compte X (anciennement Twitter), Jordan Meguidech, un des membres fondateurs de Paris United, va lui beaucoup plus loin que le quotidien francilien en affirmant que cette fois le Qatar a missionné un agent pour trouver le remplaçant le Luis Campos. « Au PSG, la guerre est déclarée entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ! Le président du PSG aurait mandaté un agent (fortement impliqué dans le mercato parisien cet été…) pour trouver un nouveau directeur sportif. Je n’ai pas de nom (Ndlr : pour le futur directeur sportif), je sais juste que Nasser a demandé à Moussa Sissoko de lui trouver un DS », précise celui qui est aussi connu sous le pseudo Dida. Pour rappel, Moussa Sissoko est également l’agent de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé, les deux attaquants français qui ont signé au Paris Saint-Germain cet été. De quoi annoncer des jours compliqués pour Luis Campos, à qui l'atout Mbappé pourrait ne plus être suffisant cette fois.