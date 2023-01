Prendre moins de 10 buts, l'objectif de Pays de Cassel face au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Lundi soir prochain, le PSG affrontera l'US Pays de Cassel en seizièmes de finale de la Coupe de France. Un match que les amateurs attendent forcément avec beaucoup d'impatience.

Le PSG est tout juste en train de revenir de sa tournée au Qatar et en Arabie saoudite ce vendredi. L'objectif du club de la capitale sera de très vite se remettre dans le bain pour son déplacement à Bollaert lundi soir pour y défier l'US Pays de Cassel (R1) en Coupe de France. Un déplacement très attendu pour l'équipe nordiste qui jouera en plus devant un public survolté. De son côté, le PSG n'est en plus pas au mieux de sa forme depuis le début de l'année 2023. A l'US Pays de Cassel, on se prépare aussi à jouer un lundi soir, ce qui ne sera pas forcément évident à gérer. Néanmoins, la mission du club amateur restera de faire bonne figure et de tout donner pour tenter d'accrocher le plus longtemps possible le club de la capitale.

Pays de Cassel attend le PSG avec impatience

Lors d'un entretien accordé au Quotidien du Sport, le président de Pays de Cassel, Jean-Jacques Vaesken, a en effet donné son ressenti avant la réception du PSG. « Que voulez-vous que l’on trouve de mieux ? C’est que du bonheur ! Avant le tirage, quand on pensait être qualifiés sur tapis vert, on en parlait. On se disait que ce serait magnifique. Et c’est magnifique, ça a réveillé toute une région. (...) Jamais on aurait imaginé que ça soit à ce point là. Nous, on est des ruraux, on se bat avec les mairies de nos villages, avec des conseillers municipaux… pour avoir des terrains, une politique sportive cohérente… depuis de nombreuses années. Voir ce qui se passe aujourd’hui, c’est extraordinaire. Voir l’importance que prend le football… On peut dire qu’on a gagné ! (...) Neymar, Messi et Neymar ? Ce sont tous les trois d’immenses joueurs. Pour nous, ce sont des héros. Surtout Mbappé, parce qu’il est Français. C’est un véritable bonheur de jouer contre eux. Même si on fera tout ce qu’il faut pour ne pas prendre 8 ou 10-0 », a notamment prévenu Jean-Jacques Vaesken, plus heureux que jamais à l'aube d'affronter les champions de France. Exploit ou pas, ce sera assurément une belle fête pour le football.