Pour 50 millions, le PSG oublie Marco Verratti

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Beaucoup moins indiscutable au PSG, Marco Verratti n'est plus jugé intransférable. Manchester City est venu demander le prix de l'international italien, et est désormais fixé.

Retenu de force à plusieurs reprises par le passé, notamment quand le FC Barcelone le draguait ouvertement, Marco Verratti a tissé un lien très fort avec le PSG, qu’il a rejoint en 2012 et chez qui il est désormais l’un des tauliers. Mais si personne n’échappe aux critiques à part Kylian Mbappé, puisque même Marquinhos ne fait plus l’unanimité, l’Italien cristallise les reproches en raison de son match raté au Bayern Munich, mais plus généralement de son train de vie et de ses mauvaises habitudes dans la fameuse préparation invisible.

Résultat, pour la première fois depuis son arrivée à Paris, Marco Verratti ne sera pas retenu. Il n’est pas officiellement placé sur la liste des transferts, mais les offres seront étudiées, même si Nasser Al-Khelaïfi n’est pas forcément décidé à le vendre à n’importe qui. Manchester City fait partie des clubs cités pour le récupérer, Pep Guardiola envisageant d’en faire un remplaçant en cas de départ d’Ilkay Gundogan.

Selon Fichajes, le club anglais a donc approché le Paris SG pour connaitre la situation, et s’est vu répondre que les discussions ne pourraient débuter qu’à partir d’une offre de 50 millions d’euros. Cela représenterait une très belle vente et un montant non négligeable pour le club francilien, qui est toujours dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et a besoin de réaliser de belles transactions pour montrer patte blanche.

Le PSG préfère Verratti à City qu'au Real

Avec encore trois ans de contrat, Marco Verratti a en tout cas de quoi voir venir et se retrouve en position de force, même s’il apprécie guère cette situation de voir sa cote d’amour auprès des supporters être plombée par toutes ces rumeurs sur son avenir. Sa volonté première est toujours de continuer avec le Paris SG, mais s’il venait à sentir que le vent tournait, il pourrait alors répondre favorablement aux sollicitations. Surtout que Carlo Ancelotti, qui va continuer avec le Real Madrid, le suit également de près. Même s’il s’agit là d’un possible transfert que Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite pas vraiment voir aboutir, du fait de ses relations tumultueuses avec Florentino Pérez.