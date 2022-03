Pochettino veut obliger le PSG à le virer !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Critiqué, comme tout le club, après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Mauricio Pochettino n'a pas du tout l'intention de démissionner de son poste d'entraîneur en juin. Et il donne même rendez-vous la saison prochaine.

Recruté en janvier 2021 pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino le savait, à Paris il ne sera jugé que sur ses performances en Ligue des champions et rien d’autre. L’an dernier, le PSG avait sorti le Barça, puis le Bayern Munich, mais avait fini par se faire sortir par Manchester City en demi-finale. Avec les renforts du dernier mercato, on attendait énormément du club de la capitale cette saison, mais on sait comment tout cela a tourné au fiasco un triste mercredi soir de mars du côté de Santiago-Bernabeu face à une formation du Real Madrid largement prenable. Pour l’entraîneur argentin, la messe semble donc dite, d’autant plus que Mauricio Pochettino est évoqué depuis des mois du côté de Manchester United afin de remplacer Ralf Rangnick et que l’ancien manager de Tottenham ne masque pas son intérêt pour ce poste, lui qui l’été dernier avait déjà envisagé de quitter Paris pour retourner chez les Spurs, alors en quête d’un coach.

Pochettino prévient le PSG, il veut vite un rendez-vous

Sur le papier, les choses étaient claires, au soir de la 38e journée de Ligue 1, et après un probable titre de champion de France pour le PSG, Mauricio Pochettino fera ses adieux à la France pour filer vers Old Trafford. Et pour lui succéder, on annonce évidemment la venue de Zinedine Zidane. Le scénario qui était écrit d’avance a cependant pris du plomb dans l’aile ces dernières heures, du moins concernant le départ spontané de Pochettino, qui a encore un an de contrat avec Paris et a tenu à faire savoir à Nasser Al-Khelaifi qu’il avait l’intention qu’il soit respecté…ou indemnisé s’il devait être limogé. A quelques heures du match à Monaco, le technicien parisien a mis les pieds dans le plat. « Je ne pense pas encore à la suite, uniquement au match de dimanche. Premièrement parce que j’ai la responsabilité et que je veux que nous finissions la saison le mieux possible. Ensuite, nous verrons à la fin de la saison quelle sera la décision du club et ce qu’il souhaitera construire. Avec mon staff nous nous sentons en capacité de continuer (...) Nous sommes dans une situation où nous devons nous poser avec le club et trouver la meilleure manière d’aider le PSG. Cela implique de savoir quelle sera la vision à l'avenir, le projet pensé et la façon de l’appliquer. Plusieurs personnes sont impliquées dans un club comme le PSG, donc il faut trouver des idées et visions communes. Nous avons beaucoup de choses à nous dire avec le club », a prévenu Mauricio Pochettino, histoire de faire savoir qu’il n’était pas partant, loin de là.

Une prise de position qui n’influencera pas les éventuels choix de la direction du Paris Saint-Germain, Doha ayant montré dans le passé que l’aspect financier d’un changement d’entraîneur n’était pas du genre à être un problème. Pour licencier Laurent Blanc, qui venait tout juste de prolonger son contrat, l’Emir avait signé un chèque de 20 millions d’euros, et le départ de Thomas Tuchel à la veille de Noël 2020 ne s’est pas fait en échange d’une dinde et d’une bouteille de champagne. Mais en affirmant ainsi son désir d’éventuellement prolonger à Paris si on lui laisse mettre en place ses idées, Mauricio Pochettino fait bien comprendre que ce n’est actuellement pas le cas, et que l’organisation actuelle est défaillante.