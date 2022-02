Pochettino roi du money-time, le PSG n'a qu'une seule crainte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Outre les débats sur le niveau de jeu présenté par le Real Madrid, le PSG n’en a pas fait son problème et a présenté une très belle copie ce mardi soir.

Pour ce qui était le match le plus important de la saison, jusqu’au prochain, les Parisiens ont su confirmer qu’ils savaient répondre présent quand l’enjeu augmentait d’un cran. Par rapport aux derniers matchs parfois moribonds en championnat, en dehors du récital face à Lille, Stéphane Bitton a bien vu la différence. Et c’est un schéma récurrent pour le consultant de France Bleu, persuadé que le PSG est capable d’augmenter son niveau de jeu à désir. Une réussite pour Mauricio Pochettino, qui ne sera de toute façon jugé quasiment uniquement sur le parcours européens du Paris SG.

Manchester City en épouvantail

« Le PSG de Mauricio Pochettino se rate très rarement lors des matches XXL, les matches importants, les matches de Ligue des Champions où le PSG joue sa life sur 90 minutes où un peu plus. Barcelone, le Bayern la saison dernière, City – au match aller – cette saison. Seul Pep Guardiola en demi-finale la saison dernière et au match retour cette saison, arrive encore à imposer ses idées et son système de jeu à l’entraîneur argentin. Mais, il y a de quoi être optimiste. Le Paris Saint-Germain se rate rarement voire quasiment jamais en Ligue des Champions et ça c’est encourageant pour la suite », a souligné Stéphane Bitton, pour qui cette capacité à donner le meilleur dans les gros matchs peut emmener le PSG très loin. A condition visiblement de ne pas croiser trop rapidement une formation de Manchester City qui est désormais la grande favorite pour la victoire finale. En attendant de connaitre le tirage au sort des quarts, le PSG n’a qu’un but d’avance sur le Real Madrid, et il devra de nouveau montrer son meilleur visage à Bernabeu pour aller chercher cette qualification symbolique face à un rival.