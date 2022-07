Pochettino, Mbappé, cet homme de l'ombre fait des miracles au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le nouvel organigramme du PSG est plus complexe qu'il n'y paraît. Si Luis Campos est devenu le nouvel homme fort du club parisien, il travaille aussi en concertation avec Antero Henrique pour le recrutement. L'ancien directeur sportif du PSG a bien plus de missions que prévu.

Le PSG avait besoin d'un homme fort pour diriger le sportif mais c'est peut-être bien deux voire trois hommes qui tiendront la baraque. Dès la fin mai, il était évident que le projet devait être mené par Luis Campos. Nommé conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaifi, l'ancien de Monaco et du LOSC a rapidement voulu être épaulé de Christophe Galtier sur le banc. C'est donc un duo qui a remplacé le seul Campos. Mais, parallèlement, ce dernier s'est vu adjoindre Antero Henrique pour faciliter ses tâches au mercato. Plus que les achats, c'est surtout dans le domaine des ventes qu'Henrique doit apporter son aide.

Henrique prend de plus en plus de place au PSG

Et, finalement, voilà que le rôle d'Antero Henrique devient plus trouble. Car l'ancien directeur sportif du club de 2017 à 2019 a plus de rôles et de responsabilités que le simple rayon mercato. Comme le révèle Goal, il a joué un rôle prépondérant dans la prolongation de Kylian Mbappé avec son associé Luis Ferrer ainsi que dans le transfert de Vitinha. Il s'est aussi mêlé du départ de Mauricio Pochettino. Si Campos a pris la décision de le virer, c'est Henrique qui a annoncé la nouvelle à l'Argentin.

🚨Info @footmercato : Ayman Kari a décidé de rester au Paris SG 🔴🔵 !



- En fin de contrat dans quelques heures, le milieu de 17 ans a finalement prolongé ce jeudi !



- Antero Henrique et Yohan Cabaye ont trouvé les mots justes pour le conserverhttps://t.co/EgCYNWEX9I — Tom Monegier (@TomMonegier) June 30, 2022

Plus qu'un pont entre Campos et le président, il a une importance dans les dossiers chauds du club. Le plus emblématique étant la signature professionnelle d'Ayman Kari, jeune du centre de formation de 17 ans. Les jeunes pousses ne sont incorporés qu'à la demande de Campos et sur le cas de Kari, il a eu besoin des mots d'Henrique. Enfin, c'est sur la section féminine qu'il a le plus d'influence, étant donné que Campos ne gère pas ce pan du PSG. Son apport s'est fait sentir avec la nomination d'Angelo Castellazzi comme directeur sportif à la place d'Ulrich Ramé et la prolongation de Marie-Antoinette Katoto. Pour le moment, on peut même se demander si le nouveau PSG ne porte pas plus la griffe d'Henrique que celle de Campos.