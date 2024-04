C’est fini, le PSG quitte le Parc

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG veut son grand stade et va devoir quitter le Parc des Princes pour cela. Ce n'est plus du bluff, les propriétaires qataris ont ciblé quatre projets qu'ils étudient en vue d'un déménagement.

Après des années de désaccord avec la Mairie de Paris, le PSG ne compte plus faire d’efforts pour rester au Parc des Princes sans en avoir la propriété. L’heure est désormais aux préparatifs pour un départ définitif, et ce n’est pas un coup de bluff selon le journaliste spécialisé Abdellah Boulma. A leur arrivée à Paris, les propriétaires qataris ont beaucoup investi dans l’enceinte de la Porte d’Auteuil, afin de l’agrandir au maximum de ses capacités, de multiplier les sièges VIP ou les loges dans le but de générer plus de revenus. Mais ce n’est pas suffisant pour Nasser Al-Khelaïfi, qui voulait des travaux de très grande ampleur pour le faire passer à 60.000 places. A condition d’en être propriétaire, histoire de ne pas investir des dizaines de millions d’euros dans des travaux sans en avoir le bénéfice sur le long terme. Mais la Mairie de Paris, via Anne Hidalgo, a fait savoir que le Parc des Princes était un monument intouchable de la capitale française, et qu’il était impossible de le vendre.

La fin du grand bluff

Résultat, après 18 mois de prises de bec via les médias interposés, le PSG a pris une grande décision. Plusieurs démarches ont été entreprises, mais ce fut parfois du bluff, comme quand QSI a annoncé vouloir participer à l’appel d’offre pour être locataire et gérant du Stade de France, avant de se faire oublier. Par contre, Nasser Al-Khelaïfi travaille bien en cheville avec la région Ile-de-France pour trouver un endroit où construire un nouveau stade, qui sera forcément flamboyant, mais aussi forcément bien plus loin de la capitale. Néanmoins, le projet est lancé et il n’est pas question de faire machine arrière, selon Abdellah Boulma.

« La décision de quitter le Parc des Princes est définitive - ce n'est pas du bluff. Sur la vingtaine de sites explorés pour la construction du nouveau stade de 65 000 places, au moins 4 candidats ont fait l'objet d'une exploration plus approfondie. Le Parc pourrait être conservé pour accueillir divers événements sportifs/culturels ou même les équipes féminines ou de jeunes du PSG », a livré le journaliste. Une annonce qui sonne donc, à moyen terme, comme la fin du Parc des Princes pour l’équipe première du Paris SG, ce qui serait forcément une claque pour la Mairie de Paris, mais aussi à tous les supporters parisiens pour qui leur club se doit forcément d’être au Parc des Princes. Mais Nasser Al-Khelaïfi a forcément un discours bien rôdé, comme quoi le désaccord avec la municipalité l’empêche de rester, et que de nombreux grands clubs européens ont délocalisé leur nouveau stade loin du centre-ville pour en faire un outil plus moderne et plus grand.