Pochettino défie le PSG dans le dossier Osimhen !

Futur entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino fait de Victor Osimhen l’une de ses grandes priorités au mercato. Un concurrent de taille pour le PSG, également intéressé par le meilleur buteur de Série A.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain promet d’être agité, car Luis Campos vise du lourd afin de renforcer l’effectif du club de la capitale. Dans le secteur offensif, Bernardo Silva est la priorité de l’état-major du PSG afin de compenser le départ à venir de Lionel Messi, en fin de contrat au mois de juin. Mais au-delà du meneur de jeu de Manchester City, le champion de France en titre souhaite recruter un pur avant-centre. Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, d’Harry Kane à Randal Kolo-Muani en passant par Victor Osimhen.

Il a même été dit que l’ex-buteur de Lille est la priorité de Luis Campos en attaque. Mais ce dossier parait bien complexe à bien des égards. Tout d’abord, le Napoli ne bradera pas l’international nigérian, estimé à près de 150 millions d’euros par son président Aurelio De Laurentiis. Mais surtout, la concurrence sera terrible pour le Paris SG dans ce dossier. Ces dernières semaines, le Bayern Munich a manifesté son intérêt et ces derniers jours, c’est Chelsea qui s’est penché sur la situation de l’ancien attaquant de Charleroi.

Pochettino veut Osimhen à Chelsea

En effet, à en croire les informations du Guardian, le nouvel entraîneur londonien Mauricio Pochettino est dingue de Victor Osimhen et aimerait en faire sa recrue principale durant ce mercato. A ce poste, Chelsea devra déjà dégraisser avant de recruter et il sera notamment nécessaire de trouver une porte de sortie à Romelu Lukaku, de retour de son prêt à l’Inter Milan. Le média indique que si Victor Osimhen ne rejoint pas Chelsea, alors les Blues pourraient se tourner vers Lautaro Martinez (Inter Milan) ou encore Ivan Tonez (Brentford). Reste maintenant à savoir qui raflera la mise dans le très onéreux dossier Victor Osimhen, à condition que le Nigérian quitte Naples cet été, ce qui n’est pas encore certain.