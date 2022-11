Plus grave que prévu pour Mendes, le PSG en panique !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sorti sur blessure lors de la rencontre entre le Portugal et l'Uruguay, Nuno Mendes inquiète sa sélection mais également le PSG. Sa Coupe du monde pourrait déjà être terminée.

Nuno Mendes est assurément l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. A seulement 20 ans, il est un titulaire indiscutable au PSG et commence à faire son trou sous les couleurs du Portugal. Alors qu'il avait été laissé au repos par précaution pour l'entrée en lice du Portugal face au Ghana, Nuno Mendes était bien de la partie contre l'Uruguay. Malheureusement pour lui, son match a tourné court avec une nouvelle blessure musculaire à la cuisse. Selon certains échos, cette blessure serait de même nature que celle contractée il y a quelques mois avec le PSG.

Nuno Mendes, c'est grave docteur ?

Terrible image de Nuno Mendes contraint de quitter le terrain. 😢 pic.twitter.com/JaBaVJLi3L — Actu Foot (@ActuFoot_) November 28, 2022

Record indique en effet que la Coupe du monde de Nuno Mendes pourrait d'ores et déjà être terminée. Sa blessure étant proche de celle déplorée avec le PSG contre Benfica le 5 octobre dernier, l'ancien joueur du Sporting devrait manquer les trois prochaines semaines de compétition. Un immense coup dur si ces informations sont confirmées. Cela posera également des questions sur sa seconde partie de saison avec le club de la capitale. Car c'est la deuxième fois que Nuno Mendes est sujet à de longues blessures musculaires. Son jeu étant fait de risques et d'explosivité, ses galères pourraient encore durer... Pas une bonne nouvelle pour le PSG, qui peine à revoir un Juan Bernat à son meilleur niveau, alors qu'une double confrontation face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions se profile. Christophe Galtier et le staff médical parisien vont suivre la blessure du prodige Mendes avec attention. Il faudra sans doute faire preuve de psychologie pour ne pas que sa confiance s'étiole également après un enchaînement de blessures musculaires...