PL : Pogba bradé, le PSG peut oublier !

En fin de contrat à Manchester United dans un an, Paul Pogba est ciblé par le Paris Saint-Germain au mercato.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi espèrent convaincre les Red Devils de leur vendre Paul Pogba afin de ne pas risquer un départ de l’international français pour zéro euro dans un an. Au vu de la situation contractuelle de Pogba, le PSG peut espérer un transfert à moindre coût. Mais à en croire les informations obtenues par Charlotte Duncker, journaliste pour Goal, il est tout simplement hors de question pour Manchester United de brader Paul Pogba. Au contraire, les dirigeants britanniques ont bien l’intention d’attendre encore quelques semaines pour voir comment ce dossier va évoluer avant de prendre une décision finale. D’autant plus que Manchester United espère toujours prolonger le contrat d’un Pogba qui hésite de plus en plus à rester en Angleterre après les signatures de Jadon Sancho et de son ami Raphaël Varane.

« Le problème avec Manchester United lors de la vente de Pogba, ce sont les frais. Ils veulent un bon montant en retour. Manchester United veut trouver un équilibre en obtenant ce que vaut vraiment Pogba. C'est frustrant, mais Pogba pourrait entrer dans la saison prochaine en jouant pour United sans signer de nouveau contrat. United n'a pas perdu espoir de le garder. L'offre de contrat de Manchester United pour Paul Pogba est toujours sur la table. Rien n'a été signé. Les discussions sont toujours en cours » estime la journaliste, pour qui le Paris Saint-Germain n’a absolument aucune chance de récupérer Paul Pogba à prix réduit au mercato estival. Une mauvaise nouvelle pour Leonardo, qui espérait conclure l’arrivée de La Pioche pour moins de 50 ME cet été. Il faudra visiblement se montrer plus généreux pour convaincre Manchester United de lâcher sa star tricolore lors de ce mercato estival.