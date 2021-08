Paul Pogba payé par Manchester pour jouer au PSG ?

Dans : Premier League.

Le dossier Paul Pogba est toujours dans les tuyaux du côté du Paris Saint-Germain, même si le milieu français de Manchester United n'a pas demandé à partir. Et ce choix change tout sur le plan financier.

Le PSG reste prudemment dans l’ombre concernant Paul Pogba, le club de la capitale n’ayant pas encore transmis d’offre à Manchester United pour son joueur. Et il en va de même pour le milieu de terrain des Red Devils, Paul Pogba n’ayant pas non plus transmis à ses dirigeants une demande officielle de transfert, une possibilité qui existe en Premier League. Dans cette partie de poker menteur, le Sun affirme ce dimanche que du côté de Mino Raiola on sait ce que l’on fait, puisque le départ cet été de Paul Pogba pourrait permettre un énorme jackpot financier. Comme l’explique le tabloïd, n’ayant pas demandé son transfert, alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, le milieu des Bleus peut signer au Paris Saint-Germain dans le cadre d’une opération faite à l’initiative des dirigeants de Manchester United, lesquels préfèrent vendre Paul Pogba cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an. Globalement, Man Utd demande à Pogba de partir au PSG, mais comme le joueur n'était pas demandeur, alors le club anglais doit assumer financièrement.

Et dans ce scénario qui n’est pas impossible, loin de là même, alors les Red Devils seront tout simplement obligés de payer le salaire du joueur français jusqu’à la fin de son engagement, soit un peu plus de 21 millions d’euros pour cette ultime année de contrat. Une somme colossale, même si la vente de Paul Pogba peut rapporter 50 millions d'euros dans les caisses du club mancunien. Il est donc possible que cette situation traîne en longueur, puisque le Paris Saint-Germain n'a nullement l'intention d'être le dindon de la face concernant cette dernière année de contrat, tandis que forcément on voit mal les dirigeants anglais se priver de 21 millions d'euros aussi facilement que cela.