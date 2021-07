Paul Pogba au PSG, la rumeur se concrétise !

Dans : PSG.

Depuis quelques jours, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Paul Pogba enflamme les réseaux sociaux. L'Equipe confirme qu'effectivement entre le PSG et le joueur de Manchester United, il y a un sacré rapprochement.

Tandis que Sergio Ramos était ce mercredi au siège du Paris Saint-Germain pour parapher son contrat, avant de signer des autographes aux supporters du PSG massés pour l’attendre, Leonardo avait peut-être déjà un autre dossier en tête. En effet, confirmant les bruits qui s’intensifient ces derniers jours, le quotidien sportif dévoile qu’effectivement du côté de Doha on souhaite faire de Paul Pogba un joueur parisien lors de ce marché des transferts 2021. Pour cela, le directeur sportif parisien va cependant devoir déjà faire un peu de place dans le vestiaire, à la fois pour soulager une masse salariale qui devient très conséquente avec les signature de Wijnaldum, Hakimi et prochainement Ramos et Donnarumma, mais aussi parce que Mauricio Pochettino aura trop de joueurs à sa disposition dans ce secteur de jeu. La mission ne sera pas simple, car on ne se bouscule pas pour acheter des joueurs du PSG en Europe, les salaires parisiens étant souvent hors de portée.

De son côté, Paul Pogba n’est pas du tout opposé à une signature au Paris Saint-Germain, son agent, Mino Raiola, étant en plus très proche de Leonardo avec qui il a souvent fait affaire ces denières années. Mais avant cela, le PSG devra tout de même lâcher près de 60 millions d’euros à Manchester United, où on a abandonné l’idée de prolonger le contrat du milieu de terrain international français. L’affaire pourrait donc se décanter, même si à priori Leonardo n’est pas aussi avancé dans le dossier Pogba qu’il ne l’était avec Sergio Ramos ou Gianluigi Donnarumma. Mais ce contact avec le joueur français de United confirme que le Paris Saint-Germain est prêt à mettre le feu dans toute l’Europe pour son mercato estival. Qu'en pense Kylian Mbappé ?