Paris offre 45ME à Lyon pour Barcola, accord imminent ‍!

Tandis que l'OL se débat dans une crise profonde suite au désaccord entre Textor et Aulas, le PSG a envoyé une offre de 45 millions d'euros pour recruter Bradley Barcola. La confiance est grande à Paris.

John Textor avait confié mardi lors d'une très longue conférence de presse qu'il était prêt à écouter une offre du Paris Saint-Germain concernant Bradley Barcola, mais qu'à ce jour, il n'avait rien reçu en provenance du club de la capitale. À en croire Marc Mechenoua et Benjamin Quarez , deux journalistes du Parisien, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait probablement eu un trou de mémoire en disant cela.

Car à priori, le PSG venait tout juste de lui proposer un chèque de 45 millions d'euros plus 10% sur une éventuelle revente, et sans aucun joueur inclus en échange, pour obtenir le transfert de son jeune attaquant de 20 ans. Pour l'instant, Nasser Al-Khelaifi n'a eu aucune réponse à cette offre, mais à en croire le quotidien francilien, la signature de Bradley Barcola à Paris paraît plus proche que jamais.

L'OL a trouvé un remplaçant pour Barcola

Le média, qui cite des sources proches de cette opération, révèle qu'un accord pourrait même intervenir dans les prochaines heures entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. L'optimisme est d'autant plus de rigueur du côté des champions de France, que les négociations avec Bradley Barcola devraient ensuite être très rapides, puisque la jeune pépite offensive de l'OL avait déjà discuté de tout cela avec le PSG, son souhait de rejoindre le club de la capitale étant clairement affiché. Pour Lyon, ce départ est même visiblement déjà prévu.

De son côté, L'Equipe précise que Lyon a déjà ciblé Largie Ramazani, l'ailier de 22 ans qui évolue à Almeria, pour remplacer Bradley Barcola. Les pièces du puzzle se mettent toutes en place, et dimanche soir, c'est bien avec le Paris Saint-Germain que le natif de Villeurbanne pourrait débarquer au Groupama Stadium pour affronter l'Olympique Lyonnais, même si on peut penser que Luis Enrique évitera cela à son nouveau joueur. Pour le PSG, la probable signature du jeune joueur de l'OL confirme que l'objectif est désormais d'aligner une équipe la plus française possible, notamment sur le plan offensif puisque Barcola retrouvera Mbappé, Dembélé et peut-être Kolo Muani. De quoi faire rêver.