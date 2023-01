Le Stade Français après le PSG, le Camp des Loges sauvé

Dans : PSG.

A partir de la saison prochaine, le PSG s'entraînera du côté de Poissy et non plus au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye. La place pourrait alors être reprise par une autre équipe de la capitale...

Le PSG pourra enfin profiter de son nouveau centre d'entrainement la saison prochaine. Ce dernier sera situé à Poissy et bénéficiera d'installations de grand standing par rapport au Camp des Loges. Cependant, quitter ce centre d'entraiement, que le PSG occupe depuis fin 1975, fera des nostalgiques. Ces derniers seront sans doute contents d'apprendre que ce lieu historique sera peut-être repris par une autre équipe de la capitale française. En effet, l'équipe de rugby du Stade Français pourrait occuper le Camp des Loges la saison prochaine.

Le PSG prêt à passer la main au Stade Français Paris

C'est en tout cas ce que révèle Midi Olympique. Le média rapporte que le Stade Français se cherche depuis quelques mois un nouveau lieu d'entrainement, alors que le club doit faire avec le Stade Jean Bouin pour le moment. Problème, c'est aussi le lieu des matchs du club francilien, qui ne peut donc bénéficier que d'un seul terrain synthétique. Pour ne rien arranger, les champions de France 2015 partagent Jean Bouin avec le club de foot de Versailles (National) et l’équipe féminine du PSG. Au Camp des Loges, le Stade Français pourrait jouir d'un bien plus grand espace et de plusieurs terrains. Des discussions avancées ont lieu et pourraient donc bientôt déboucher sur la signature d'un contrat entre le Stade Français et le Camp des Loges. Une bonne nouvelle aussi pour Saint-Germain-en-Laye, qui verra toujours ce centre d'entrainement être occupé, même si le départ prochain du PSG sera certainement très dur à encaisser.