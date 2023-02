Paredes revient, le PSG prend une gifle à 22 millions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à la Juventus Turin, Leandro Paredes a de fortes chances de revenir à Paris lors du prochain mercato.

Titulaire dans l’esprit de son entraîneur Massimiliano Allegri en début de saison, l’international argentin a perdu sa place au fil des semaines. Le milieu de terrain prêté par le Paris Saint-Germain est désormais très peu utilisé à la Juve, où il ne totalise que 21 matchs depuis le début de la saison. Un bilan bien fade, avec zéro but et seulement deux passes décisives au compteur. Un rendement bien insuffisant qui ne va pas faire les affaires du PSG puisque selon les informations de Relevo, la Juventus Turin a d’ores et déjà pris une décision dans le dossier Leandro Paredes. A en croire le média, la Vieille Dame ne lèvera pas l’option d’achat d’un montant de 22 millions d’euros qui figure dans le contrat de Leandro Paredes, lequel va donc reprendre le chemin du PSG à la fin de la saison le 30 juin prochain.

La Juve dit au revoir à Paredes

Un coup dur pour Luis Campos, qui s’est démené cet été pour dégraisser l’effectif à la disposition de Christophe Galtier. A l’instar d’autres joueurs prêtés, Leandro Paredes va donc faire son retour au PSG le 30 juin prochain. Mais le média est très clair et affirme d’ores et maintenant que la priorité du club de la capitale est de rapidement trouver une porte de sortie à l’ex-milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, avant même la reprise de l’entraînement en juillet prochain. Reste maintenant à voir si le Paris SG, qui avait eu de grosses difficultés à trouver un point de chute à Leandro Paredes, réussira cet exploit une seconde fois. Le joueur a la cote en Argentine ou encore en Turquie, mais son salaire XXL rend son départ du PSG très difficile, pour ne pas dire impossible. Un nouveau caillou dans la chaussure de Luis Campos et de la direction du Paris Saint-Germain pour la saison à venir, alors que le club parisien entend rajeunir et franciser son effectif.