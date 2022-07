Paredes à la Juventus, le PSG flaire l'embrouille

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Poussé vers la sortie par le PSG, Leandro Paredes pourrait se retrouver à la Juventus de Turin. Mais Paris aimerait faire partir définitivement le milieu de terrain alors que le club italien a un autre plan.

La reprise de la Ligue 1 approche et Paris continue toujours de se préparer au mieux pour une nouvelle saison. Après sa tournée au Japon, le PSG va affronter le FC Nantes dans le Trophée des Champions pour la première sur le banc de Christophe Galtier avec le club de la capitale. Le technicien français semble déjà avoir en tête son groupe pour la saison 2022/2023. Plusieurs joueurs ont déjà quitté Paris durant ce mercato afin de faire de la place aux potentielles recrues. Areola, Bulka et Simons sont partis et Dagba a été prêté à Strasbourg. Un autre joueur vit probablement ses dernières heures au sein du PSG. Leandro Paredes. Avec l’arrivée de Luis Campos en tant que directeur sportif du club, le Portugais avait une idée en tête, dégraisser l’effectif parisien et ne garder que les éléments forts et virer les gros salaires. Paredes fait partie de cette liste d’indésirables et devrait quitter le PSG. La Juventus de Turin serait sur le coup et Paris voudrait lui céder directement l’Argentin. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien a un autre plan pour le joueur de 28 ans.

Paris veut vendre définitivement Paredes à la Juve

Il semble y avoir un imbroglio autour du transfert de Paredes. Car si les deux clubs sont prêts à s’entendre pour une transaction, la Juventus souhaite obtenir un prêt sec d’une année pour le joueur argentin, et c'est ce qui pose inévitablement un souci aux dirigeants des champions de France. Le PSG est déterminé à intégrer une option d’achat obligatoire, fixée à 15 millions d’euros, à la fin du prêt, histoire de ne pas seulement servir de banque de joueurs à la Vieille Dame. Ainsi, le vainqueur de la Copa America rejoindrait Angel Di Maria et l’Italie définitivement, à la fin de la saison 2023. Afin d'avoir la certitude absolue de disputer la Coupe du monde au Qatar, Leandro Paredes espère probablement que la Juve acceptera l’offre du Paris Saint-Germain, même si le club italien doit faire un effort.