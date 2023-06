Osimhen vendu 180 millions, Paris claque la porte

Dans : PSG.

En quête d’un avant-centre cet été, surtout après la lettre envoyée par Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fait de Victor Osimhen sa priorité. Mais le club de la capitale devrait quitter la table des discussions étant donné le prix ahurissant réclamé par le Napoli.

Pour le Paris Saint-Germain, la signature d’un attaquant de haut niveau devient presque indispensable. La direction parisienne avait déjà programmé l’arrivée d’un avant-centre pour épauler Kylian Mbappé. Mais c’est peut-être le successeur du Français qui pourrait débarquer. Le champion de France envisage bien de pousser son meilleur buteur vers la sortie s’il persiste à refuser de prolonger, alors que son contrat expire l’année prochaine.

De Laurentiis toujours aussi dur en affaires

Dans ces conditions, le Paris Saint-Germain sera sans doute prêt à miser gros. Mais pas trop non plus. La preuve sur le dossier Victor Osimhen privilégié par le conseiller football Luis Campos. Le Portugais, qui avait attiré l’attaquant nigérian à Lille, a sondé Naples en vue d’un transfert. Résultat, le président Aurelio De Laurentiis ne souhaite pas vendre son avant-centre.

Au contraire, le patron du Napoli a récemment évoqué une prolongation pour son joueur sous contrat jusqu’en 2025. « On a un accord de principe pour une prolongation de deux ans, annonçait le dirigeant lors de la présentation de son nouvel entraîneur Rudi Garcia. Mais si une offre impossible à refuser pour la santé du club arrive, on l’évaluera. » En effet, nos confrères du Parisien affirment que Naples réclame un total de 180 millions d’euros pour Victor Osimhen !

Une demande excessive pour le Paris Saint-Germain qui ne compte pas miser une telle somme pour un seul joueur. Après le feuilleton Milan Skriniar avec l’Inter l’été dernier, les Parisiens, malgré une enveloppe mercato plus épaisse, ne veulent plus entrer dans la surenchère. De toute façon, le prix annoncé sert surtout à dissuader les courtisans de Victor Osimhen parmi lesquels on retrouve aussi Manchester United, le Bayern Munich et Chelsea.