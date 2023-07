Osimhen au PSG, Naples ouvre à moitié la porte ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore très loin d'en avoir fini avec son mercato estival. Le club de la capitale se cherche notamment un nouveau numéro 9.

Le board du PSG a accéléré le mouvement ces derniers jours sur le mercato. Des nouveaux joueurs sont arrivés et Luis Enrique a été intronisé comme nouvel entraineur du club de la capitale. L'Espagnol aura pas mal de pression sur les épaules, d'autant qu'il ne sait pas encore s'il pourra compter ou non sur les services de Kylian Mbappé la saison prochaine. En cas de départ du champion du monde 2018, le PSG mettra le paquet pour s'offrir un joueur de grand talent. Et Paris veut absolument se payer les services d'un nouveau numéro 9. Parmi les cibles du club de la capitale : Victor Osimhen. Mais pour lâcher le Nigérian, Naples demande le prix fort, soit 180 millions d'euros. En l'état actuel des choses, difficile d'imaginer le Paris Saint-Germain proposer ce montant. Mais en cas de départ de Mbappé, tout changerait...

Le PSG peut encore y croire pour Osimhen

Napoli president de Laurentiis: “We will see Victor Osimhen wearing our shirt next season, that’s for sure”. 🔵🇳🇬



“Then if a ‘more than indecent proposal arrives, we will move on and find another top talent as we did with Kvaratskhelia and Osimhen”. pic.twitter.com/D2GXxG7E3b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, a tenu à mettre les choses au clair concernant Victor Osimhen. S'il ne souhaite pas du tout le voir partir, il sait néanmoins que tout est possible dans ce mercato estival : « Il portera notre maillot la saison prochaine, c'est certain. Mais si une proposition plus qu'indécente arrivait, nous passerons à autre chose et trouverons un autre talent ». Paris sait donc désormais à quoi s'en tenir. Et les prochaines semaines devraient apporter leur lot de surprises. Que ce soit à Naples, au PSG ou au Real Madrid, l'été sera encore très long et rien ne parait acquis. Outre Osimhen, les champions de France apprécient aussi les profils de Randal Kolo Muani, Harry Kane et Gonçalo Ramos. Que des joueurs qui coûteront près de 100 millions d'euros aux Franciliens.