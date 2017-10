OM-PSG : Mbappé élu à l'unanimité plus mauvais joueur avec des notes furieuses

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Kylian Mbappé se souviendra longtemps de son premier OM-PSG, et pas vraiment pour de bonnes raisons. Si le jeune attaquant français du Paris Saint-Germain restera l'homme du match, c'est de manière négative, passant totalement à côté de ce match au sommet, et pas qu'un peu. Totalement hors du coup de la première à la 80e minute sur la pelouse du Vélodrome, avant de céder sa place à Angel di Maria, Kylian Mbappé a reconnu après la rencontre que ses coéquipiers et lui avaient probablement mal perçu les enjeux de cet OM-PSG.

Mais ce lundi, c'est lui qui prend les plus mauvaises notes parmi les 22 joueurs et sans aucune contestation. Dans Le Parisien, Kylian Mbappé hérite d'un 3 sur 10 et d'une appréciation mitigée : « Le pire match du jeune attaquant depuis son arrivée au PSG. Il a perdu un nombre incalculable de ballons. Une de ses accélérations (54e) aurait dû offrir un pénalty à son équipe ». Mais dans L'Equipe, c'est cette fois un 2 qui est attribué à Mbappé avec là aussi un commentaire salé : « Une soirée au cours de laquelle il a tout raté. Incapable de passer balle au pied, que ce soit Rolando ou Amavi, l’international français a fait preuve de trop d’imprécision dans ses derniers gestes. Sans solution, il a cherché la faute de façon grossière (39e) ». La seule chose positive que peut se dire Kylian Mbappé c'est qu'il ne pourra pas faire pire la prochaine fois.