OM-PSG : Mbappé aurait mieux fait de se taire, et il va devoir le faire

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Très souvent loué pour sa maturité et son côté rationnel, Kylian Mbappé a plutôt bien digéré sa vertigineuse ascension avec Monaco, l’équipe de France et son transfert record au PSG de l’été dernier.

Le jeune attaquant tricolore enchaine les performances de premier choix, et se met clairement au niveau d’une ligne d’attaque de niveau mondial. Sur le plan de la communication, le natif de Bondy fait aussi un sans-faute ou presque, car sa sortie médiatique avant OM-PSG lui a été clairement reprochée. Quelques jours avant le match à Marseille, Mbappé avait rappelé, lui qui est un enfant de la région parisienne, qu’affronter le rival olympien était « un match comme les autres » et qu’il avait d’autres ambitions à Paris que de « gagner le Classique ». De quoi rabaisser ce match auprès des fans du club, surtout que sur le terrain, le PSG n’a pas réussi à montrer sa supériorité. Après la rencontre, ces déclarations lui sont revenues à la figure, et selon Europe 1, le PSG lui a demandé, ainsi qu’à son clan, de se faire discret dans la presse, histoire de ne pas ternir sa réputation.

« Qu’est-ce qu’il a pris après ses déclarations à Marseille. Il est encore jeune, il apprend, il doit assimiler tout ça », a confié un proche du joueur à la radio française. En effet, depuis ce match à Marseille, Mbappé a soigneusement éviter les zones mixtes et même les points médias lors du rassemblement des Bleus, et toutes les demandes d’interview le concernant pour le mois de décembre ont été annulées. De quoi aussi permettre au joueur de se concentrer sur le terrain, lui qui s’est montré le meilleur parisien dans le petit fiasco de Munich de mardi soir.