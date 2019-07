Officiel : Xavi Simons quitte le Barça, il est à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs à venir de la Masia, Xavi Simons a annoncé en personne son départ du FC Barcelone.

Le très jeune prodige du club catalan a refusé toutes les propositions du Barça pour son premier contrat professionnel, y compris avec une prime à la signature et une garantie de faire partie de l’effectif de l’équipe première à seulement 16 ans. Le fils de Regillio Simons, ancien joueur professionnel désormais entraineur chez les jeunes de l’Ajax Amsterdam, a pour agent un certain Mino Raiola, toujours bien placé sur les pépites néerlandaises.

Et s’il a refusé toutes les offres du FC Barcelone, c’est pour emmener le milieu de terrain ailleurs, et notamment au PSG. Selon Culture PSG, l’agent néerlandais et Xavi Simons à la coupe de cheveux facilement reconnaissable, étaient à la Factory ce mardi pour discuter d’une signature au sein du club de la capitale française. La presse catalane assure qu’une arrivée à Paris était dans l’esprit du clan Simons de longue date, et que ce n’est donc pas une surprise. Si cela devait se confirmer, ce serait une énorme pioche en ce qui concerne les éléments les plus prometteurs du FC Barcelone, et bien évidemment une prise de guerre non négligeable entre deux clubs qui se détestent cordialement.