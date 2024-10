Le PSG recrute des « ‍danseuses ‍», ce consultant est brutal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Paris Saint-Germain a souffert face à Arsenal en Ligue des Champions avant la trêve dans un match qui a mis en lumière les manques au sein de l’effectif bâti par Luis Campos et Luis Enrique dans la capitale.

Battu par Arsenal lors de la 2e journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas le droit à l’erreur ce mardi contre le PSV Eindhoven. Si le club de la capitale veut accrocher les places qualificatives pour la suite de la compétition, un succès face aux Néerlandais est crucial. Ce match est en plus dans les cordes du PSG, qui doit gagner au Parc des Princes avant des matchs bien moins abordables face à l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich dans cette Ligue des Champions. Sur ces rencontres face à des cadors européens, l’équipe de Luis Enrique galère depuis un an et demi, et Yvan Le Mée sait pourquoi.

Yvan Le Mée pas tendre avec le mercato du PSG

Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le consultant et agent de joueurs a frontalement attaqué Luis Campos, lequel a tout faux dans les profils de joueurs ciblés depuis un certain temps. Selon l’intervenant de l’Equipe du Soir, le PSG fait l’erreur de trop focaliser son mercato en Espagne et au Portugal et dispose par conséquent de trop de joueurs similaires. Au contraire, Yvan Le Mée regrette le manque de recrues en provenance d’Allemagne ou d’Angleterre, où les joueurs sont habitués à l’intensité exigée en Ligue des Champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« La direction sportive du PSG cible plutôt des joueurs du Portugal ou de l’Espagne. Ce sont des championnats d’évitement, ce ne sont pas des championnats de duels comme la Premier League ou la Bundesliga. Ce sont des beaux joueurs, mais quand on les mets dans des soirées face à des gars de 2 mètres et qu’il faut aller au turbin, ils n’y sont plus. Certains joueurs ont progressé, magnifique. Mais ça ne suffit pas. La meilleure recrue qu’ils ont fait cette année, personne ne l’a connaissait, c’est Pacheco… Pacho pardon (rires). D’où il vient ? Bundesliga, et c’est un joueur de duels, il fait du bien derrière » a d'abord analysé l'agent de joueurs avant de poursuivre.

Trop de joueurs similaires recrutés ?

« C’est meilleur que Lucas Hernandez qui n’est plus là, que Marquinhos ou que Skriniar. Ce joueur est un joueur de duel. Au contraire de Fabian Ruiz qui est une danseuse ou des Portugais qui ne vont pas au contact, tu ne peux pas jouer à haut niveau avec ces joueurs-là. Leonardo recrutait des joueurs en Italie, c’était des joueurs de duels. Au PSG aujourd’hui, il manque des joueurs de Premier League et de Bundesliga » a commenté Yvan Le Mée, pas convaincu par ce PSG et qui ne voit pas l’équipe de Luis Enrique s’en sortir correctement en Ligue des Champions cette année. Et cela même si, avec un effectif sensiblement similaire, le club de la capitale a atteint les demi-finales de la compétition la saison dernière.