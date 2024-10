Le PSG en danger ‍? Luis Enrique a réponse à tout

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur mardi soir en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven. Mais Luis Enrique n'a lui aucun doute sur la force de son équipe.

Avec six points pris en deux matchs de la nouvelle version de la C1, le PSG n'est que 19e sur 36 équipes et Paris ne doit pas traîner en route, car après le PSG ce sont l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich et Manchester City qui se profilent sur la route des champions de France. A la veille de choc face à l'équipe néerlandaise, qui sera privée de plusieurs joueurs, Luis Enrique était en conférence de presse. Et cela a été l'occasion pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain d'afficher son habituelle confiance. Car là où certains se posent des questions sur le vrai niveau du club de la capitale, Luis Enrique est lui convaincu que son équipe progresse de jour en jour et il estime que les supporters peuvent avoir confiance dans leurs joueurs. Le PSG n'est donc pas en mode petits bras avant ce choc.

Le PSG n'a pas peur, mais quand même

Ne niant pas que l'échec contre Arsenal était forcément pénalisant en Ligue des champions, Luis Enrique reste d'un optimisme absolu et ne voit aucune raison de paniquer. « Je crois que l’équipe a très bien joué contre Gérone, mais bien sûr, nous n’avons pas fait ce qu’on voulait face à Arsenal. Mais je suis satisfait de ce que j’ai vu de mon équipe. Là où vous voyez des doutes, moi je vois la croissance de l’équipe, son potentiel. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je suis très optimiste. J’aime ce que je vois de mes joueurs depuis le début de saison », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain avant le choc face au PSV Eindhoven. Un adversaire que Luis Enrique ne prend toutefois pas à la légère : « C’est un rival de très haut niveau, ça ne fait aucun doute, en championnat, ils gagnent avec des chiffres incroyables. Ils sont en capacité de nous poser des difficultés. Ce sera un match difficile. »