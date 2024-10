PSG ‍: Barcola rêve d'effacer Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Devenu indispensable au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ne cesse d’impressionner. Encore buteur contre Strasbourg ce week-end, l’ancien joueur de Lyon savoure mais admet avoir encore une marge de progression.

Le meilleur buteur de Ligue 1 s’appelle plus que jamais Bradley Barcola. L’attaquant du Paris Saint-Germain en est déjà à sept réalisations dans l’élite du football français cette saison, après avoir ajouté un nouveau but à son total bien fourni lors de la rencontre de ce week-end face au RC Strasbourg (succès 4-2 du nouveau leader du championnat). Le joueur de 22 ans a déjà inscrit plus de buts cette saison que sur l’ensemble de la saison dernière toutes compétitions confondues, où Barcola avait trouvé le chemin des filets sous la tunique parisienne à cinq reprises. Une métamorphose pour celui qui était déjà monté en puissance sous les ordres de Luis Enrique l’an passé, et il a en plus profité du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid pour prendre encore plus d’ampleur dans le collectif prôné par le manager espagnol.

Barcola veut encore plus travailler à l’entraînement

𝐵𝑟𝑎𝑑𝑙𝑒𝑦 𝐵𝑎𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎 🌟



7e but de la saison pour le 𝑇𝑜𝑝 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑢𝑟 de @Ligue1 ! ⚽️



📸 Pitchsiders pic.twitter.com/0bUq11rMJ9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 20, 2024

De passage en zone mixte après le nouveau succès du Paris Saint-Germain en Ligue 1, Bradley Barcola n’a pas caché sa satisfaction, mais estime qu’il doit faire preuve de plus d’exigence pendant les entraînements : « J'ai beaucoup travaillé devant le but. Je me suis mis en tête que je suis attaquant, il faut marquer, c'est mon rôle. Aujourd'hui, ça m'a réussi donc je suis content. Je dois faire plus de finitions après les séances, vraiment me mettre dans la tête que je suis attaquant, que mon rôle, c'est de marquer, travailler devant le but et tirer », a expliqué l'ancien Lyonnais. Provisoirement, Barcola compte deux longueurs d’avance sur Greenwood au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, et se présente comme l’un des candidats à la couronne individuelle en fin de saison. Il pourrait succéder à Kylian Mbappé, spécialiste de ce classement pendant de longues années lors de son passage fructueux au PSG.