PSG ‍: Ce transfert à 40ME rend fou de joie Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique sait ce qu'il veut pour le Paris Saint-Germain, et l'entraîneur espagnol ne masque pas son désir de faire du PSG une machine à révéler des jeunes talents.

Le trio Neymar, Messi, Mbappé ayant été balayée en deux ans, Nasser Al-Khelaifi a clairement montré que désormais les champions de France ne voulaient plus déprendre de stars parfois capricieuses, mais au contraire de faire place à des jeunes talents. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est allé chercher Luis Enrique, et que le président du PSG a finalisé la prolongation de ce dernier. Pour l'entraîneur de 54 ans, ce chèque en blanc est le signe d'une confiance absolue. Et parmi les joueurs dont il souhaite qu'ils deviennent le porte-étendard de Paris, il y a Vitinha. Car si Luis Campos a fait venir le milieu de terrain du FC Porto pour la coquette somme de 40 millions d'euros, c'est Luis Enrique qui en a fait le numéro 6 que le PSG cherchait depuis des années. « Vitinha, c’est son joueur, sa révélation », explique même une source interne au Paris SG dans Le Parisien.

Le PSG a trouvé son numéro 6

Adrien Chantegrelet, journaliste du quotidien francilien, affirme que le technicien fait le forcing pour que Vitinha soit rapidement prolongé, alors même que ce dernier est encore lié jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain. Luis Enrique n'envisage pas du tour le départ de l'international portugais et souhaite que ce dernier soit récompensé de son travail au quotidien. « C’est impossible que quelqu’un d’autre joue à sa place, c’est notre numéro 6 », a fait savoir l'entraîneur du PSG à ses dirigeants, tout heureux de voir que ce poste, souvent sujet de nombreuses polémiques lors des derniers marchés des transferts, soit désormais comblé grâce à l'investissement de 40 millions d'euros faits il y a deux ans.

En lice pour le Ballon d'Or, puisqu'il figure dans la liste des 30 joueurs retenus par le jury mondial, Vitinha sait qu'il n'a aucune chance de décrocher le Graal. Mais le joueur portugais de 24 ans a encore du temps pour rêver à cela. Et il sait surtout que le Paris Saint-Germain compte réellement sur lui pour continuer à faire progresser ses jeunes talents. « On attend beaucoup des joueurs talentueux. Mais il a montré qu’il avait les épaules pour supporter toute cette pression. Je pense qu’il est capable de prendre ce rôle de leader au PSG. Il en a les qualités (...) Paris doit construire autour de lui : c’est un joueur d’expérience, qui peut accompagner les titis qui arrivent », ajoute Momo Sissoko, dans Le Parisien. Dans l'ensemble des dépenses faites par le PSG ces dernières saisons sur le marché des transferts, la signature de Vitinha est probablement l'une des plus rentables.