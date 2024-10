PSG ‍: Luis Enrique prolongé, ce n’est pas pour des raisons sportives

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Satisfait du travail de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain va prolonger son contrat jusqu’en 2027. Et si ce n’était qu’une simple question d’image pour la direction qatarie ?

Luis Enrique n’a pas confirmé la nouvelle, et le Paris Saint-Germain patiente encore avant de l’officialiser. Mais l’accord est finalisé, l’entraîneur parisien va prolonger son contrat pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Un nouveau bail offert à un coach traduit généralement la satisfaction et la confiance des dirigeants. Mais cette fois, le journaliste Martin Mosnier y voit plutôt une signature pour l’image du club de la capitale.

« On parle en bien du PSG en disant qu'ils vont au bout du projet Luis Enrique. Je rappelle juste que c'est un projet contraint et que le PSG a tout fait pour garder Kylian Mbappé, a tempéré notre confrère d’Eurosport. Donc ce n'est pas non plus un truc mûri depuis des années. Le PSG est obligé à chaque fois, parce que c'est le Qatar, parce que c'est l'image, parce que c'est de la comm' avant tout, de nous raconter des histoires. Là on nous dit qu'on donne les pouvoirs à l'entraîneur. »

« On a suffisamment critiqué le PSG en disant que le club et l'équipe étaient "incoachables", que tu foutais des vestiaires impossibles dans les pattes de l'entraîneur. Alors que là c'est bien de l'installer. Mais quel besoin ont-ils à chaque fois, soit de donner le club à Kylian Mbappé, soit à Luis Enrique ? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses plus mesurées, plus simples, comme le font les autres ? Le PSG est tout le temps dans l'excès, a critiqué Martin Mosnier. On donne tout à Luis Enrique dans une séquence où il est fragilisé. Paris reste sur une défaite contre Arsenal (2-0) en Ligue des Champions, il n'y avait pas photo. »

Luis Enrique en difficulté

« On est sur un entraîneur qui a du mal à gagner ses gros matchs, notamment à l'extérieur. On est sur une séquence où Paris n'est plus leader de Ligue 1. On est sur une séquence où son image a souffert après ses dernières interventions médiatiques où il était désagréable… Pourquoi aujourd'hui lui donner les clés, un blanc-seing et lui dire qu'il restera encore pendant deux ans ? Alors qu'on ne sait pas si Paris est meilleur aujourd'hui qu'hier. Et je n'ai aucune certitude sur le fait que Paris soit meilleur demain. Pourquoi tu fais ça maintenant ? Laisse-le faire ses preuves, laisse-le montrer que son équipe progresse parce que pour le moment, désolé mais ça ne crève pas les yeux », a commenté le journaliste sceptique sur la réussite de l’Espagnol au PSG.