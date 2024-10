PSG ‍: Luis Enrique fait des miracles, le Real n'en revient pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dès lors qu’il est épargné par les blessures, Marco Asensio s’avère un joueur très précieux pour Luis Enrique au PSG. Titulaire face à Strasbourg samedi soir, l’ancien joueur du Real Madrid a encore marqué.

Régulièrement blessé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Marco Asensio est un joueur frustrant pour Luis Enrique. Et pour cause, l’entraîneur espagnol parvient à tirer le meilleur de l’ex-meneur de jeu du Real Madrid dès lors que celui-ci est disponible. Samedi soir, l’international espagnol (38 sélections) s’est encore avéré précieux dans un poste de faux numéro neuf, autour de Barcola et de Doué, inscrivant un but, son deuxième de la saison en Ligue 1. Du côté de l’Espagne, on continue de suivre attentivement le parcours de Marco Asensio.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

A seulement 28 ans, le natif de Palma de Mallorca est toujours un réel prétendant à la sélection dirigée par Luis de la Fuente. C’est ainsi que le média El Futbolero s’est penché sur la situation de Marco Asensio, relevant avec surprise que le n°11 parisien est bien plus en vue sous les couleurs du Paris Saint-Germain que lorsqu’il portait le maillot blanc du Real Madrid. « La question que beaucoup se posent est la suivante : pourquoi Asensio n'a-t-il pas pu briller autant au Real Madrid ? » s’interroge le média espagnol, soulignant les belles performances d’Asensio avec le PSG, avant de poursuivre.

Les performances d'Asensio au PSG très regardées en Espagne

« La réponse est complexe. La concurrence au sein de l'équipe merengue était rude, et la présence de grandes figures comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema a limité les opportunités de l'Espagnol. De plus, les blessures ont également joué un rôle important dans son irrégularité » souligne le média, qui précise par ailleurs que Marco Asensio bénéficie d’un « environnement propice à son épanouissement » au Paris SG, en grande partie grâce à Luis Enrique, un coach qui adore son style de jeu et qui lui voue une réelle confiance.

« Le départ de Kylian Mbappé a également ouvert la porte à un temps de jeu plus important pour Asensio » conclut par ailleurs le média, pour qui Marco Asensio aurait finalement pu être beaucoup plus utile au Real Madrid au vu de ses bonnes performances au PSG. S’il a effectivement rehaussé son niveau à Paris, Asensio reste un joueur régulièrement blessé et sujet à de nombreux pépins physiques. Il en faudra donc un peu plus avant que le Real Madrid ne regrette totalement son départ pour zéro euro il y a deux ans.