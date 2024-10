Chants homophobes à Paris, la LFP a déjà tranché

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'occasion du match PSG-Strasbourg, des supporters parisiens ont lancé des chants homophobes visant l'Olympique de Marseille et Adrien Rabiot. La LFP annonce se saisir du dossier.

Face à un début de polémique, la Ligue de Football Professionnel a décidé de rapidement réagir afin que les choses ne prennent pas une proportion énorme. Samedi soir, et à une semaine du choc OM-PSG au Vélodrome, les supporters parisiens ont lancé un célèbre chant, mais néanmoins homophobe, visant leurs homologues phocéens et Adrien Rabiot, ancien joueur du PSG passé dans le camp adverse. Même si depuis le début de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2, ce chant a plusieurs fois été entendu dans différents stades de France et concernait directement la LFP et son président, cette fois la Ligue a décidé de ne pas laisser les choses en l'état. En effet, dans un communiqué publié ce dimanche midi, l'instance dirigeante du football professionnel a annoncé que la commission de discipline se saisissait immédiatement du dossier de ces chants homophobes entendus au Parc des princes, et qu'une sanction sera prise.

La LFP va punir le PSG

Encore des chants homophobes ce soir au Parc des Princes, repris par une large partie du stade. De longues, très longues minutes... #PSGRCSA — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 19, 2024

Même si le speaker du Parc des Princes a tenté, en vain, de faire taire les tribunes, ce qui a même poussé les supporters à chanter encore plus fort, le Paris Saint-Germain va donc être puni. « La LFP condamne les chants homophobes entendus lors de la rencontre Paris Saint-Germain - RC Strasbourg. Ces nouveaux chants discriminatoires de la part des supporters du Paris Saint-Germain sont inacceptables alors même que l’ensemble du football professionnel travaille depuis plusieurs saisons pour bannir des stades les comportements et chants homophobes.En trois saisons, 93 ateliers de lutte contre les discriminations ont été organisés dans 33 clubs. A la suite de ces nouveaux chants homophobes, la commission de discipline de la LFP se saisira des éléments », indique la Ligue de Football Professionnel.

Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas commenté les événements de samedi soir, même si le club de la capitale ne peut pas réellement contrôler ce que les supporters chantent. Et d'ailleurs ce dimanche, sur les réseaux sociaux, ces derniers ont remonté des vidéos de chants similaires lancés dans différents stades, dont évidemment celui de Marseille. Cela ne change rien au fond du problème, à savoir que ces chants sont homophobes, mais à faire remarquer que la LFP s'excite souvent lorsque le PSG est évoqué. Difficile de leur donner tort.