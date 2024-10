Chants homophobes ‍: le PSG sort du silence

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

La victoire du Paris Saint-Germain contre Strasbourg (4-2) a été ternie par des chants à caractère homophobe entendus dans les tribunes du Parc des Princes.

Le PSG est sorti du silence suite à cet incident : «Le Paris Saint-Germain réaffirme son engagement ferme contre toutes les formes de discrimination, y compris l'homophobie, nous a fait savoir la communication du club. Le club prend toutes les mesures nécessaires, avant et pendant les matches, pour s'assurer que le Parc des Princes reste un lieu inclusif pour tous. Nous travaillons activement à bannir les comportements discriminatoires et à promouvoir un environnement respectueux, où chaque supporter peut profiter du football en toute sécurité», a affirmé le PSG dans un communiqué. Le club de la capitale travaille en parallèle en collaboration avec SOS Homophobie et Sportitude pour favoriser l’inclusion et fait tout ce qu'il a en son son pouvoir pour empêcher ces chants dans le Parc des princes. De son côté, la LFP a chargé la commission de discipline de se pencher sur le dossier.