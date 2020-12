PSG : Tuchel a gagné la Ligue des Champions avec Paris !

Dans : PSG.

Sur le point de quitter le Paris SG, Thomas Tuchel va laisser sa place avant la reprise de l’entrainement prévue ce dimanche.

De quoi laisser un goût amer dans la bouche de l’entraineur allemand, qui est à la lutte pour le titre en Ligue 1, et a terminé premier de son groupe de Ligue des Champions devant Leipzig et Manchester United. Même si le PSG a connu quelques accrocs, il sort quand même d’une fin de saison dernière compliquée physiquement, en raison de la présence en finale de la Ligue des Champions lors du Final 8. Le Qatar l’a déjà démontré, il est toutefois sans pitié quand l’Emir a décidé de changer ses batteries au poste d’entraineur, et n’a donc pas perdu de temps. Pour faire partir Thomas Tuchel, il faut toutefois trouver un accord, et ce dernier a été obtenu il y a 48 heures. Il faut dire que l’ancien coach du Borussia Dortmund n’a pas à se plaindre du traitement que lui a réservé le PSG sur le plan compable. En effet, selon Le Parisien, le technicien allemand va se voir verser 7 à 8 ME. Comment arrive-t-il à cette somme alors qu’il lui reste six mois de contrat, à 625.000 euros brut par mois ?

Une fois encore, pour ne pas faire d’esclandre, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas rechigné sur les indemnités. Non seulement tous les adjoints qui partent avec Tuchel toucheront leur salaire plein pot comme s’ils avaient terminé leur contrat au mois de juin, mais en plus le coach du PSG va se voir attribuer toutes les primes possibles. Y compris un bonus incroyable, affirme le Parisien. « Lors des discussions, le futur ex-coach du PSG a obtenu de se voir verser le paiement de tous ses salaires, mais aussi de toutes les primes d’objectif prévues, y compris celle liée à une victoire en Ligue des champions quand bien même le club de la capitale s’est incliné en finale face au Bayern Munich », a dévoilé le quotidien francilien, qui surprend tout le monde avec cette révélation sur la générosité du Paris Saint-Germain envers Thomas Tuchel.