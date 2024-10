PSG ‍: Un autre désastre à la Mbappé se prépare

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A 22 ans, Nuno Mendes a encore beaucoup à apporter au PSG. Cependant, son futur reste flou puisqu'il tarde à prolonger. Tout bénéfice pour les cadors européens qui pressent déjà le latéral gauche portugais.

Dans un effectif parisien très jeune, Nuno Mendes fait presque figure d'ancien. Pourtant, le latéral gauche portugais n'a que 22 ans mais il participe déjà à sa quatrième saison au PSG. Il fait assurément partie des meilleurs à son poste en Ligue 1 voire même en Europe grâce à ses qualités offensives. Un avenir en or s'écrit pour lui dans la capitale française malgré quelques blessures récurrentes. Cependant, Mendes n'est lié au PSG que jusqu'en 2026. Pour le moment, il n'a pas prolongé son bail qui expire dans 18 mois seulement. De quoi ouvrir la porte à bien des clubs en Europe.

Trois gros clubs sur Nuno Mendes

Le compte X d'informations lié au club parisien PSG Reporter rapporte l'intérêt de trois grosses écuries européennes pour Nuno Mendes. Il s'agit du Real Madrid, de Chelsea et de Manchester City. Des formations solides financièrement qui sont plus ou moins dangereuses pour le PSG. Chelsea représente actuellement la menace la plus faible pour les Parisiens au vu des dernières années plutôt chaotiques des Blues, sur le terrain comme en coulisses. C'est différent pour les Citizens et les Merengues.

🚨🚨 𝑬𝑿𝑪𝑳 Le Real Madrid Chelsea et Manchester city suivent attentivement la situation de Nuno Mendes 🇵🇹 qui n’a toujours pas prolongé avec le PSG pic.twitter.com/ghZMirHFEs — 𝙋𝙎𝙂 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀𝙍 (@Psg_reporter) October 19, 2024

Le club entraîné par Pep Guardiola est séduisant pour beaucoup de joueurs. Nuno Mendes s'y plairait forcément d'autant que les Skyblues n'ont pas forcément le profil du portugais pour le côté gauche de leur défense. Evidemment, le PSG se méfiera particulièrement du Real Madrid qui aimerait bien concurrencer Ferland Mendy sur ce poste spécifique de latéral gauche. La Maison Blanche comptera peut-être sur le soutien de Cristiano Ronaldo pour séduire Nuno Mendes. Coéquipier du Parisien en sélection, l'ancienne star madrilène est très respectée par le jeune joueur. Pour s'éviter plusieurs mois stressants voire un départ libre à la Kylian Mbappé, le PSG doit vite convaincre Nuno Mendes de signer un nouveau contrat.