Chants homophobes ‍: Le gouvernement matraque le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les chants homophobes entendus samedi soir au Parc des Princes après la victoire du PSG contre Strasbourg ont fortement déplu au gouvernement, dont le ministre des Sports a officiellement réagi.

A une semaine du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, de nouveaux chants homophobes ont été entendus samedi soir au Parc des Princes, après la victoire parisienne face à Strasbourg (4-2). Le PSG a officiellement réagi, tout comme la LFP, pour condamner ces actes tout en promettant des sanctions exemplaires pour les fauteurs de troubles. Mais alors que l’on aurait pu s’arrêter là pour les communiqués, le gouvernement est également entré dans la mêlée par l’intermédiaire de son ministre des Sports, Gil Avérous.

Le gouvernement exige des sanctions exemplaires

Dans une communication officielle, le membre du gouvernement a fermement condamné les chants homophobes entendus au Parc des Princes et a par ailleurs promis de s’entretenir avec le président de la LFP, Vincent Labrune, pour s’assurer que des sanctions dignes de ce nom seront prises. « De tels comportements n'ont pas leur place dans nos stades et vont à l'encontre des valeurs de respect et d'inclusion que le sport doit porter. Tout le monde doit se sentir accueilli dans un stade pour soutenir son équipe, sans entendre des mots tels que "pédés" être scandés par des milliers de personnes » a publié le ministre des Sports dans un communique, précisant ensuite une rencontre imminente avec Vincent Labrune ainsi qu’Othman Nasrou, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Intérieur, dans le but d’évoquer « de nouvelles mesures supplémentaires pouvant être déployées pour empêcher la réitération de tels actes homophobes ». Le PSG n’a donc pas fini d’entendre parler de cette polémique.