PSG ‍: Comment Luis Enrique a retenu Senny Mayulu

Par Claude Dautel

Titularisé contre Strasbourg, Senny Mayulu n'a pas raté cette occasion de briller sous le maillot du PSG. Le milieu offensif a marqué son premier but en Ligue 1 pour le plus grand bonheur de Luis Enrique.

Dans une formation parisienne qui exhibe désormais avec fierté sa carte jeune, Seenny Mayulu a régalé le public du Parc des Princes. En dehors de son premier but en Championnat, celui qui a signé son contrat pro avec le PSG en mai dernier a fait le bonheur de son entraîneur de par ses nombreuses prises d'initiatives. Après la victoire parisienne face à Strasbourg, Luis Enrique a vanté les qualités du joueur de 18 ans dont le départ sous forme de prêt était déjà évoqué. Mais le technicien espagnol du Paris Saint-Germain a envoyé un message très clair à Luis Campos au sujet de l'avenir de Seeny Mayulu en évoquant les discussions qu'il avait eues avec de dernier avant qu'il ne s'engage jusqu'en 2017 avec son club formation.

Mayulu nouvelle pépite du PSG

Pour Luis Enrique, l'avenir du PSG passe par des joueurs tels que le natif du Blanc-Mesnil, qui a rejoint le club de la capitale à l'âge de 12 ans et a suivi à Paris la totalité de son cursus qui l'a emmené chez les professionnels. « Mayulu a été incroyable. L’an passé, il aurait pu partir, mais je lui ai parlé et il est resté. Je lui ai dit que j’aimais son jeu et il est resté ici. C’est un très bon joueur », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il est vrai que la réussite de Seeny Mayulu démontre que l'ambition affichée par Luis Enrique de faire grandir les champions de France grâce à ses pépites, et plus en empilant ses stars, va dans le bon sens. Il va tout de même falloir voir si cela va durer longtemps, car comme toujours, la réussite du PSG sera jugée uniquement en fonction de ses performances en Ligue des champions. Mais avec Barcola, Mayulu et autres jeunes joueurs, Paris assume cette décision validée par Nasser Al-Khelaifi.