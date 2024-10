80 ME pour Barcola, un club anglais menace le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Bradley Barcola est assurément l'un des hommes forts du PSG made in Luis Enrique. Les prestations impressionnantes et abouties du jeune Parisien ne passent d'ailleurs pas inaperçues en Europe.

Luis Enrique voulait absolument Bradley Barcola lors de son arrivée au PSG. L'Espagnol a d'ailleurs beaucoup insisté auprès de sa direction pour que l'ancien joueur de l'OL signe dans la capitale. Un recrutement surprenant pour beaucoup de fans et observateurs. Mais Barcola a rapidement prouvé, malgré quelques critiques, qu'il était un joueur de très haut niveau et promis à un bel avenir. A tel point que depuis le départ de Kylian Mbappé, il assume ses responsabilités, lui qui est actuellement meilleur buteur de Ligue 1. Aujourd'hui, du fait de son niveau de jeu et statistiques, le joueur formé à Lyon est estimé entre 80 et 100 millions d'euros. Mais ce montant ne fait pas peur à certaines écuries européennes.

Barcola, le PSG menacé sur le marché des transferts

Selon les informations de PSGInside-Actus, des clubs de Liga et de Premier League réalisent déjà un pressing assez important sur Barcola pour le récupérer l'été prochain lors du marché des transferts. Le compte rajoute même qu'une équipe anglaise est disposée à aligner 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français. Mais que les fans du Paris Saint-Germain se rassurent, les champions de France ne comptent absolument pas se séparer de leur joyau. Aussi, Bradley Barcola ne veut pas quitter le club de la capitale. Mais nul doute qu'il sera flatté d'apprendre que ses prestations font le tour de l'Europe, au grand dam de certains de ses détracteurs, qui ne l'imaginaient pas du tout être déjà si fort. Ce mardi soir au Parc des Princes face au PSV en Ligue des champions, Barcola aura une nouvelle opportunité de prouver sa valeur et de marquer un peu plus les esprits.