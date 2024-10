Faire pleurer le PSG, cet ancien de Ligue 1 envoie un message

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le PSG reçoit le PSV en Ligue des champions. Les Néerlandais se savent outsiders mais comptent bien jouer leur chance à fond sur la pelouse du Parc des Princes.

Le PSG ne va plus devoir se rater cette saison en Ligue des champions. Qui plus est face à des adversaires dits plus faibles. Le club de la capitale sort d'une défaite à Arsenal et une réaction est logiquement attendue face au PSV ce mardi soir au Parc des Princes. Mais les hommes de Peter Bosz ne veulent pas venir à Paris en victimes. L'idée sera de jouer et même de faire déjouer des Parisiens qui n'aiment pas courir après le ballon. Olivier Boscagli, ancien joueur de Nice et qui fait aujourd'hui le bonheur du club d'Eindhoven, a tenu à envoyer un message clair au Paris Saint-Germain ce mardi.

Le PSV ne fera aucun cadeau

En conférence de presse, le défenseur français de 26 ans a en effet déclaré : « Ils ont des mecs qui peuvent faire la différence à chaque moment. C'est à nous de bien les museler, de garder le ballon et de les faire courir. On sait que c'est une équipe qui aime bien toucher le ballon et faire courir son adversaire. Nous, c'est la même chose. Il faut les museler et ne pas leur donner de chances. On n'a pas peur. Cela fait un an et demi qu'on joue comme ça. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur de jouer comme ça. Cela nous a réussi, donc on ne change rien ». Si Peter Bosz sait que le PSG n'est plus la même équipe que les saisons précédentes, l'ancien de l'OL reste prudent. Mais il ne va pas au Parc des Princes pour regarder les jeunes pousses du club de la capitale jouer à leur rythme. A noter que le PSV doit aussi réagir, alors que le club batave ne compte qu'un point après deux journées disputées cette saison en Ligue des champions.